El Muelle Live, el plan que lo tiene todo y para todos en Alicante: conciertos, gastronomía y ocio para familias

Si buscas qué hacer en Alicante, El Muelle Live se posiciona como uno de los espacios imprescindibles de la ciudad. Ubicado en el Puerto de Alicante, este recinto al aire libre combina conciertos en Alicante, ocio, gastronomía y planes en familia, convirtiéndose en una de las propuestas más completas tanto para residentes como para visitantes.

El Muelle Live ofrece una experiencia que va más allá de la música en directo, con una propuesta gastro-musical y cultural que integra zona de restauración, barras y espacios para disfrutar sin prisas frente al mar. A esta oferta se suma la incorporación reciente del restaurante L’arruz, reforzando la experiencia gastronómica del recinto con nuevas propuestas para todos los públicos.

Su programación incluye desde conciertos y ciclos musicales hasta eventos temáticos y actividades culturales, consolidándose como un referente del ocio en Alicante. Entre sus planes más destacados se encuentra El Muelle Family, una propuesta pensada para quienes buscan planes en familia en Alicante, con talleres creativos, espectáculos, conciertos y market temático en un entorno seguro y al aire libre.

El Muelle Family propone actividades para toda la familia como talleres creativos o espectáculos. / .

Próximas citas destacadas

La agenda de El Muelle Live en Alicante continuará en las próximas semanas con una amplia variedad de eventos:

3 y 4 de abril: Costa Sonora, festival de música urbana con artistas como Yung Beef, Kidd Keo o La Pantera.

Costa Sonora, festival de música urbana con artistas como Yung Beef, Kidd Keo o La Pantera. Domingo 5 de abril: El Muelle Family , entrada gratis, con el concierto de Sanguangos, talleres, juegos y performance para toda la familia.

, entrada gratis, con el concierto de Sanguangos, talleres, juegos y performance para toda la familia. 11 de abril: Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda.

Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, con La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda. Domingo 12 de abril: El Muelle Family , entrada gratis, con el concierto de Situación Límite, talleres, juegos y performance para toda la familia.

, entrada gratis, con el concierto de Situación Límite, talleres, juegos y performance para toda la familia. 18 de abril: Fogueres Fest.

Fogueres Fest. 19 de abril: Cinema Paradiso – Especial Vehículos Clásicos.

Cinema Paradiso – Especial Vehículos Clásicos. 24 de abril: Concierto de Marta Santos.

Concierto de Marta Santos. 25 de abril: Indie Day con Carlos Sadness, Niña Polaca.

Indie Day con Carlos Sadness, Niña Polaca. 26 de abril: Malinche Sinfónico.

Malinche Sinfónico. 29 de mayo: Miguel Ríos en directo.

Miguel Ríos en directo. 6 de junio: La Gossa Sorda.

La Gossa Sorda. 13 de junio: La Reina del Flow en vivo.

Además, el ciclo Aquarela Music reunirá del 1 al 18 de julio a grandes nombres del panorama nacional e internacional como Rosario, Rosana, Alan Parsons, Pablo Alborán, Valeria Castro, Anastacia o Luz Casal, entre otros.

La programación continuará durante el verano con citas como Loquillo el 15 de agosto; Sergio Dalma el 22 de agosto; Vanesa Martín el 11 de septiembre; y Raphael el 26 de septiembre.

Con una ubicación privilegiada, una oferta variada y una programación en constante evolución, El Muelle Live se consolida como uno de los mejores lugares para disfrutar de música en directo en Alicante, gastronomía y experiencias únicas frente al mar.

Mapa de la localización del muelle live en Alicante.

Toda la información actualizada y la compra de entradas están disponibles en la web oficial.