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La ruta de senderismo con las vistas más impresionantes de toda la provincia de Alicante: ideal para esta Semana Santa

Se trata de un paseo junto al mar apto incluso para niños y perfecto para realizar al amanecer o al atardecer

Las mejores rutas de senderismo en la provincia de Alicante para disfrutar este otoño

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Aitana Solera

Patricia Páramo

En primavera los planes para los amantes del senderismo se multiplican en la provincia de Alicante. Si a ti también te apasiona la naturaleza y te apetece desconectar a la ciudad este fin de semana, y alejarte por un momento del bullicio que llena las calles durante la Semana Santa que seguro que este plan te interesa. Se trata de una ruta de senderismo con unas vistas que te encantarán.

La ruta en cuestión discurre junto al mar y no presenta mucha dificultad, por lo que es el plan perfecto para hacer este fin de semana.

El litoral de la provincia de Alicante está lleno de impresionantes rutas que discurren junto al mar y que gozan de unas vistas espectaculares. Sin embargo algunas de ellas requieren una buena preparación y no son aptas para ir con niños. Hoy vamos a hablar de una ruta muy sencilla, apta para todos y con unas panorámicas que no olvidarás fácilmente. Se trata de la ruta del Faro del Albir.

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Ruta hasta el Faro del Albir

El Faro del Albir está ubicado en el Parque Natural de la Serra Gelada y, como no podía ser de otra forma, tiene unas vistas increíbles sobre el mar Mediterráneo. De esta forma, con este paseo podrás disfrutar el mismo tiempo del mar y de la montaña.

Senderistas con el Faro de Albir de fondo

pparamo@informacion.es / DAVID REVENGA

La ruta comienza en el Punto de Información del Albir y cuenta con un parking habilitado justo a la entrada. Deja el coche allí, ponte las zapatillas de deporte y prepárate para disfrutar de un paseo increíble. Es un recorrido muy fácil y apenas te llevará 45 minutos terminarlo. Aprovecha para caminar despacio empapándote de toda la esencia del Mediterráneo y disfrutando de una de las zonas más bonitas de toda la Costa Blanca.

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Consejos para hacer senderismo

Aquí tienes algunos consejos para hacer senderismo de forma segura y aprovechar al máximo la experiencia:

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  1. Planifica con antelación: Investiga sobre la ruta que vas a recorrer, su nivel de dificultad, duración y las particularidades del camino. Es recomendable elegir una ruta acorde a tu condición física y experiencia.
  2. Viste adecuadamente: Utiliza ropa cómoda, transpirable y adecuada al clima. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura. No olvides un sombrero o gorra y gafas de sol en días soleados.
  3. Calzado apropiado: Usa botas o zapatos de senderismo que proporcionen un buen agarre, soporte para el tobillo y sean impermeables, especialmente si vas a caminar por terrenos rocosos o húmedos.
  4. Lleva una mochila: Asegúrate de llevar agua suficiente, alimentos ligeros (como frutos secos o barras energéticas), protector solar, un pequeño botiquín de primeros auxilios, un silbato, una brújula o GPS y, si es necesario, ropa extra o de abrigo.
  5. Mantente hidratado: Bebe agua regularmente, incluso si no sientes sed, para evitar la deshidratación.
  6. Respeto por la naturaleza: No dejes basura, no alteres el entorno y evita hacer ruido innecesario. Siempre sigue la regla de "deja el lugar mejor de lo que lo encontraste".

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