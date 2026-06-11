National Geographic lo confirma: La Marina Alta es uno de los destinos más luminosos del Mediterráneo

La Marina Alta se consolida como uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo gracias a una ruta destacada por National Geographic que combina naturaleza, patrimonio, gastronomía y una luz única que ha cautivado durante siglos a artistas y viajeros. Desde los acantilados de Xàbia hasta los viñedos del interior, la comarca alicantina ofrece un recorrido lleno de contrastes entre el mar y la montaña.

Xàbia, entre Sorolla y el Montgó

El viaje puede comenzar en el mirador del cabo de Sant Antoni, uno de los balcones naturales más impresionantes de la Costa Blanca. Desde este enclave se contempla la bahía de Xàbia, cuyos paisajes inspiraron al pintor Joaquín Sorolla, así como la imponente silueta del Montgó, declarado parque natural y considerado uno de los espacios con mayor diversidad florística de la Península Ibérica.

El casco histórico de Xàbia conserva la esencia de su origen medieval. Sus calles y monumentos, construidos con piedra tosca extraída de antiguas canteras locales, tienen como principal referente la iglesia-fortaleza de San Bartolomé, levantada entre los siglos XIV y XVI.

Cala del Moraig / Pilar Cortés

La Cova Tallada y las calas más espectaculares

Muy cerca se encuentra la Cova Tallada, una singular cavidad marina excavada por el ser humano para la extracción de piedra. Durante siglos, los bloques obtenidos en este enclave fueron transportados por mar para la construcción de edificios emblemáticos de Xàbia y Dénia. Actualmente, la cueva puede visitarse a pie o en kayak, convirtiéndose en una de las excursiones más populares de la zona.

La costa sur de Xàbia alberga algunas de las calas más bellas del Mediterráneo. Lugares como el Portitxol, la Granadella, els Testos o el Moraig destacan por sus aguas transparentes y sus espectaculares fondos marinos, ideales para la práctica del snorkel y el buceo.

Los acantilados que dominan este tramo litoral ofrecen panorámicas privilegiadas desde las que, en los días más despejados, es posible divisar las siluetas de Ibiza y Mallorca. Esta estrecha relación histórica y cultural con Baleares ha llevado a muchos a definir la Marina Alta como una auténtica "quinta isla balear".

La gamba roja. / E. P.

Gastronomía con sello Michelin

La gastronomía constituye otro de los grandes atractivos de la comarca. La prestigiosa gamba roja capturada en estas aguas es uno de los productos estrella de una cocina que cuenta actualmente con doce estrellas Michelin repartidas entre nueve restaurantes.

La combinación de tradición marinera, productos de proximidad e innovación culinaria ha convertido a la Marina Alta en uno de los grandes referentes gastronómicos de la Comunitat Valenciana.

Una vista del municipio de Moraira. / David Revenga

Moraira, Teulada y la cultura del moscatel

La ruta continúa por Moraira y Teulada, donde los viñedos de uva moscatel dibujan el paisaje del interior. Municipios como Xaló y Parcent mantienen viva una tradición vitivinícola centenaria que produce reconocidos vinos dulces y la popular mistela.

Entre el azul del mar y el verde de las viñas, esta zona ofrece una de las estampas más características de la comarca, donde la agricultura sigue formando parte de la identidad local.

El espectacular Salt de Fleix, en la Vall de Laguar / A. P. F.

La Vall de Laguar y el Barranc de l’Infern

Más al interior, la Vall de Laguar ofrece una experiencia completamente diferente. El Barranc de l’Infern, recorrido por una histórica senda de origen musulmán con cerca de 7.000 escalones, atraviesa un territorio marcado por antiguas huertas, acequias y sistemas hidráulicos heredados de la cultura andalusí.

Se trata de uno de los itinerarios senderistas más conocidos de la provincia de Alicante y una muestra del importante legado histórico que conservan los valles de la Marina Alta.

Una vista del Peñón de Ifach, con la playa Arenal Bol en primer término. / Javier Di Iorio Fernandez

Calpe, el Peñón de Ifach y la Muralla Roja

El recorrido culmina en Calpe, presidido por la figura majestuosa del Peñón de Ifach, uno de los símbolos naturales más reconocibles de la Comunitat Valenciana.

Junto a sus extensas playas de arena fina destacan espacios como Las Salinas, refugio habitual de flamencos, o los Baños de la Reina, un importante yacimiento arqueológico romano.

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A pocos metros del mar emerge también uno de los iconos arquitectónicos más fotografiados de la costa mediterránea: la Muralla Roja, diseñada por Ricardo Bofill en la década de 1970. Su singular geometría y sus vivos colores ponen el broche final a una ruta que resume la esencia de la Marina Alta: un territorio donde el mar, la montaña, la cultura y la gastronomía conviven bajo una de las luces más fascinantes del Mediterráneo.