National Geographic lo tiene claro: estas son las mejores playas y calas de Alicante

La provincia de Alicante vuelve a colocarse en el mapa de los destinos costeros imprescindibles gracias a la selección de National Geographic, que destaca varias playas y calas que representan la esencia de la Costa Blanca: aguas cristalinas, entornos naturales protegidos y una enorme variedad de paisajes que van desde grandes arenales urbanos hasta calas escondidas entre acantilados.

Cala Portixol en Xàbia / INFORMACIÓN

Cala Portitxol (Jávea)

Comenzamos el viaje por las mejores playas y calas por el litoral norte de la provincia. La revista subraya la cala Portitxol (Jávea), un rincón de gran belleza entre acantilados, famoso por sus vistas al islote del mismo nombre y por ser uno de los lugares más fotografiados de la Costa Blanca.

Zona de La Granadella en Xàbia. / Alex Domínguez

Cala de la Granadella (Jávea)

Entre las elegidas por la publicación de viajes sitúa en lo más alto a la cala de la Granadella (Jávea), considerada una de las más espectaculares de la provincia. Rodeada de acantilados y pinares, esta pequeña cala de cantos rodados y aguas transparentes es un paraíso para el snorkel y el buceo, gracias a la riqueza de sus fondos marinos y a su entorno prácticamente virgen.

Cala del Moraig (Poble Nou de Benitatxell)

También en la Marina Alta, destaca la cala del Moraig (Poble Nou de Benitatxell), un enclave de aguas turquesas y carácter salvaje, flanqueado por paredes rocosas y cuevas submarinas que refuerzan su aspecto de paraíso natural.

La cala del Moraig del Poble Nou de Benitatxell / Alfons Padilla

Cala de Pinets (Benissa)

En el litoral norte resalta la cala de Pinets (Benissa), un rincón más íntimo donde se combinan arena y roca en un entorno prácticamente virgen. Sus aguas limpias y tranquilas la hacen ideal para el buceo, además de ofrecer una experiencia más aislada y natural.

Cala Mascarat (Altea)

En el entorno de Altea, aparece la cala Mascarat, un espacio donde el mar se abre paso entre acantilados, manteniendo su esencia salvaje a pesar de la cercanía de zonas urbanizadas. Sus aguas claras y su riqueza marina la convierten en otro punto destacado para el snorkel.

La playa de l'Albir, en l'Alfàs del Pi. / David Revenga

Playa del Albir (L’Alfàs del Pi)

La lista continúa con la playa del Albir (L’Alfàs del Pi), conocida por su cuidado entorno y sus vistas privilegiadas hacia el Peñón de Ifach y la Serra Gelada, así como por su tranquilidad y limpieza.

La playa de Muchavista, en un día de verano. / Rafa Arjones

Playa de Muchavista (El Campello)

En El Campello, National Geographic destaca la playa de Muchavista, muy apreciada por su ambiente familiar, su extenso paseo marítimo y su oferta gastronómica y de ocio junto al mar.

Playa de San Juan (Alicante)

En contraste, National Geographic incluye la playa de San Juan (Alicante), uno de los grandes arenales urbanos de la provincia. Sus siete kilómetros de arena fina, su microclima estable y su amplia oferta de servicios la convierten en una de las favoritas para familias y amantes de los deportes acuáticos. Además, vuelve a lucir la bandera azul un año más.

Bandera azul para la playa de San Juan / Pilar Cortés

Isla de Tabarca (Alicante)

Por último, no podía faltar la isla de Tabarca, donde su playa principal forma una barrera natural entre la zona habitada y el mar abierto. Su condición de reserva marina desde 1986 ha permitido conservar unas aguas excepcionalmente transparentes y un ecosistema único en la provincia.