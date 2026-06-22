Villa Adelaida, la casa centenaria de Santa Pola que pocos han visto por dentro y ahora se puede visitar gratis

Villa Adelaida no es solo una de las casas más reconocibles de Santa Pola. Es también un edificio centenario con una historia familiar, cultural y sentimental que ahora se puede descubrir desde dentro. La vivienda, restaurada y reconvertida en el Centro Hans-Maribel-Shami de Artes, Ciencias y Letras, abre sus puertas al público con visitas acompañadas y entrada gratuita.

Una casa de 1910 con alma modernista e indiana

Construida en 1910, Villa Adelaida es uno de los inmuebles más icónicos del municipio. Su arquitectura combina rasgos modernistas e indianos, una mezcla que la convirtió en una presencia singular dentro del paisaje urbano de Santa Pola.

La Asociación Modernista de Novelda asistió el pasado octubre con sus componentes vestidos de época a Villa Adelaida en Santa Pola / INFORMACIÓN

Durante décadas fue una finca privada, hasta que en 2012 su propietaria, Maribel López Pérez-Ojeda, decidió donarla al Ayuntamiento de Santa Pola. Su deseo era claro: que la casa se destinara al fomento de jóvenes talentos en el ámbito del arte, la ciencia y la literatura.

De esa voluntad nació el actual Centro Hans-Maribel-Shami, un espacio pensado para preservar el legado de la vivienda y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia nuevas generaciones.

Una restauración de casi medio millón de euros

Para convertir oficialmente Villa Adelaida en museo y adecuarla a los requisitos necesarios, el Ayuntamiento acometió en el último año una importante actuación de reforma, restauración y rehabilitación.

Las obras tuvieron un presupuesto cercano a los 500.000 euros, con una financiación de 400.000 euros aportada por la Diputación de Alicante. La intervención fue inaugurada el 10 de abril de 2025 por el presidente de la institución provincial, Toni Pérez.

Interior de Villa Adelaida, en Santa Pola / Antonio Amorós

El resultado permite visitar el edificio restaurado y conocer no solo su valor arquitectónico, sino también la historia de quienes lo habitaron y el legado que ha llegado hasta nuestros días.

Maribel López, una santapolera sin fronteras

La historia de Villa Adelaida está estrechamente ligada a Maribel López Pérez-Ojeda. Nacida en 1931 y fallecida en 2015, fue una santapolera adelantada a su tiempo. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en la Universidad de Berkeley, en California, donde se licenció en Arte, Filosofía y Letras, se doctoró y llegó a ser catedrática.

Durante cuatro décadas fue profesora de lenguas romances y jefa del departamento de español. Pese a su vida académica en Estados Unidos, Santa Pola permaneció siempre en su horizonte personal.

En sus últimos años decidió donar Villa Adelaida al pueblo, con la intención de que la finca se convirtiera en un espacio dedicado al conocimiento, la creación y el talento joven. Poco antes de su fallecimiento se publicó el libro Vivir sin fronteras, escrito por Rafael Pla Grau, Antoni Mas i Miralles y Shami Mendiratta, que recoge la trayectoria vital y profesional de Maribel.

Horarios de visita

Villa Adelaida puede visitarse mediante visitas guiadas gratuitas en el siguiente horario:

De martes a sábado , con pases a las 10.00, 11.00, 12.00, 17.30 y 18.30 horas .

, con pases a las . Los domingos, las visitas se realizan a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas.

La información y reservas se gestionan a través del teléfono 678 358 237.

Una visita para descubrir otra Santa Pola

La apertura de Villa Adelaida permite acercarse a una parte menos conocida de Santa Pola: la de sus casas históricas, sus familias, sus vínculos con el exterior y su patrimonio cultural.

Más que una visita a un edificio bonito, el recorrido ofrece una historia completa: la de una casa de principios del siglo XX, la de una mujer que vivió entre Santa Pola y California, y la de un legado que ahora queda abierto al público.