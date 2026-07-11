Parece Bora Bora pero está cerca de Alicante: el spa natural de aguas turquesa que no puedes perderte este verano

Cuando llega el verano, pocas cosas apetecen más que estar a remojo. Las altas temperaturas, los días largos y las escapadas de fin de semana convierten cualquier plan con agua en una pequeña salvación. Para muchos, el destino natural sigue siendo la playa: arena, sombrilla, chiringuito y baño en el mar. En la Comunidad Valenciana no faltan kilómetros de costa para elegir, desde calas tranquilas hasta grandes arenales urbanos, pero no todo el mundo busca el mismo tipo de verano ni la misma forma de refrescarse.

Hay quienes prefieren cambiar la sal por el agua dulce, el ruido del paseo marítimo por el sonido del río y el horizonte abierto del mar por un paisaje encajado entre montañas. Para ellos, las piscinas naturales, las pozas y los ríos de interior se han convertido en una alternativa cada vez más deseada. Son lugares donde bañarse sin perder de vista la naturaleza, caminar antes o después del chapuzón y pasar el día sin prisa. Y, entre todos esos enclaves, hay uno que sorprende especialmente a quien llega por primera vez.

Montanejos

Se llama Montanejos y está en el interior de Castellón, en la comarca del Alto Mijares. Aunque no se encuentra en Alicante, sí queda relativamente cerca para una escapada de verano desde la provincia, especialmente si se busca un plan diferente al de las playas más concurridas. Su gran joya es la Fuente de los Baños, una playa continental situada en el curso del río Mijares que se ha ganado comparaciones con destinos tropicales por el color turquesa de sus aguas. La escena impresiona: paredes de roca caliza, una garganta natural y un agua clara que parece demasiado intensa para ser real.

Fuente de los Baños

La Fuente de los Baños no es una poza cualquiera. En este punto brotan aguas termales a unos 25 grados durante todo el año, una temperatura que permite el baño incluso fuera de los meses más calurosos. El manantial ayuda además al río Mijares a recuperar parte del volumen de agua que pierde aguas arriba por la presencia de embalses como el Pantano de Arenoso y la Presa de Cirat. Ese fenómeno convierte la zona en el inicio de un tramo termal de aproximadamente un kilómetro, donde el agua mantiene unas condiciones muy características y crea un entorno especialmente agradable para el baño.

Spa natural

La zona de baño es uno de sus grandes atractivos. El paraje queda enmarcado por una garganta de roca caliza que se eleva casi 15 metros y forma un paisaje de interior poco habitual en la Comunidad Valenciana. El área supera los cien metros de longitud y en algunos puntos la profundidad alcanza alrededor de tres metros, como ocurre en el rincón de la gruta del desfiladero. Desde allí, la combinación de roca, sombra y agua transparente ofrece una de las imágenes más reconocibles de Montanejos. No hace falta mucha imaginación para entender por qué tantos visitantes lo comparan con un pequeño spa natural.

Propiedades curativas

Además de su belleza, las aguas de Montanejos tienen fama histórica por sus propiedades mineromedicinales. Se las vincula desde hace siglos a beneficios digestivos, renales y dermatológicos por su composición rica en bicarbonatos y sulfato de magnesio, aunque conviene recordar que cualquier uso terapéutico debe tomarse con prudencia y no sustituye el consejo médico.

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Bar y vestuarios

El paraje cuenta con servicios para los visitantes, como baños, vestuarios y zona de bar, pero también con control de aforo en las fechas de mayor demanda para proteger el entorno y la calidad del agua. El acceso regulado se activa en días concretos de mayo y junio y, de forma diaria, durante buena parte del verano, con entradas que pueden adquirirse online o en taquilla según disponibilidad. La entrada general se sitúa en 4,50 euros, con tarifa reducida para niños de 4 a 10 años y jubilados, y acceso gratuito para menores de 4 años y personas con diversidad funcional acreditada. Su reciente reconocimiento con Bandera Azul refuerza esa idea de destino natural cuidado, seguro y sostenible. Por eso, si este verano apetece cambiar el Mediterráneo por un baño entre montañas, Montanejos es una de esas escapadas que conviene apuntar antes de que todo el mundo quiera llegar al mismo sitio.