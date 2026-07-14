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Una escapada de cinco estrellas: descanso, gastronomía y ocio en La Finca Resort

El resort presenta una programación estival que combina experiencias gastronómicas, actividades junto a la piscina, música en directo, bienestar y propuestas para descubrir la provincia durante los meses de verano

La Finca Resort incluye alojamiento de cinco estrellas, espacios de bienestar, gastronomía y actividades para todos

La Finca Resort incluye alojamiento de cinco estrellas, espacios de bienestar, gastronomía y actividades para todos

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Mar Vives

Mar Vives

El verano es tiempo de descubrir, desconectar y disfrutar al aire libre. Con esta idea como punto de partida, La Finca Resort presenta una propuesta estival dirigida a quienes desean combinar alojamiento, gastronomía, bienestar y entretenimiento en un entorno privilegiado del sur de la provincia de Alicante.

Durante los meses de verano, el resort despliega una programación pensada para acompañar cada momento del día. Jornadas de relax, experiencias gastronómicas, actividades junto a la piscina y espacios para disfrutar de la música convierten La Finca Resort en un destino donde vivir las vacaciones sin prisas y sin necesidad de salir de sus instalaciones.

Un verano para disfrutar sin salir del resort

La propuesta incluye alojamiento de cinco estrellas, espacios dedicados al bienestar y una completa agenda de actividades abierta tanto a huéspedes como a visitantes.

Las mañanas pueden comenzar con sesiones de Aquagym, mientras que las tardes se animan con las Poolside DJ Sessions. Al caer el sol, la música en directo toma la terraza de The Hub, creando un ambiente pensado para disfrutar de las noches estivales al aire libre.

Entre la programación de actividades destaca Aquagym, las Poolside DJ Sessions así como Poolside Privée

Entre la programación de actividades destaca Aquagym, las Poolside DJ Sessions así como Poolside Privée / .

Quienes busquen un extra de comodidad pueden optar por Poolside Privée, una experiencia de camas balinesas junto a la piscina. La oferta se completa con Al Fresco by Misto, el espacio gastronómico ubicado junto al agua, donde cócteles, aperitivos y cocina informal acompañan las jornadas de verano.

La gastronomía, protagonista de las noches estivales

La oferta culinaria se convierte en uno de los grandes atractivos de La Finca Resort durante la temporada estival.

Entre sus propuestas, la terraza de Frijolino destaca como un espacio ideal para cenar al aire libre, con una carta que fusiona influencias de la cocina italiana y mexicana en un ambiente relajado.

Cata de vermouth en Misto

Cata de vermouth en Misto / .

Misto, por su parte, presenta nuevas experiencias diseñadas para el verano. Entre ellas, Misto Summer Experience, que incluye un menú especial de temporada, acceso a la piscina y un mojito en Al Fresco Pool Bar.

La ruta VIKA Experience es un recorrido sensorial alrededor del vino con vinos locales y tapas gourmet

La ruta VIKA Experience es un recorrido sensorial alrededor del vino con vinos locales y tapas gourmet / .

Además, el resort propone iniciativas como Ruta VIKA Experience, una experiencia enológica que combina vinos de proximidad con tapas selectas, y Vermouth Experience, una propuesta que revisita el clásico aperitivo desde una perspectiva actual.

Bienestar y desconexión durante los meses más cálidos

El verano también se vive desde la calma en La Finca Spa. Sus tratamientos y promociones están pensados para relajarse, refrescarse y reservarse un momento de desconexión durante los meses más cálidos del año.

La combinación de alojamiento, gastronomía, bienestar y actividades convierte a La Finca Resort en un punto de partida ideal para descubrir Alicante y disfrutar de una escapada en la que el descanso convive con una programación diseñada para aprovechar el verano a otro ritmo.

La Finca Resort se convierte en un punto de partida ideal para descubrir Alicante y disfrutar de una escapada

La Finca Resort se convierte en un punto de partida ideal para descubrir Alicante y disfrutar de una escapada / .

Además de las experiencias del propio resort, los huéspedes pueden completar su estancia visitando algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia, entre ellos sus playas, calas, espacios naturales y propuestas culturales.

Mapa de la ubicación de La Finca Resort.

Este verano, La Finca Resort invita a cambiar las prisas por el descanso y a disfrutar de unas vacaciones en las que cada momento del día ofrece una experiencia diferente.

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