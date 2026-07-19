Ruta 99: el encantador viaje por los pueblos más pequeños de la Comunitat Valenciana
La iniciativa recorre 24 municipios con menos de 100 habitantes y convierte la lucha contra la despoblación en una escapada llena de patrimonio, naturaleza y calma
Existe una forma distinta de recorrer la Comunitat Valenciana que no pasa por playas llenas, grandes avenidas ni destinos de siempre. Se llama Ruta 99 y propone algo mucho más pausado: visitar los 24 pueblos valencianos con menos de 100 habitantes, repartidos entre las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.
La idea es sencilla, pero poderosa: poner en el mapa a municipios pequeños, a veces casi invisibles, que conservan paisajes, oficios, historias, gastronomía y una forma de vida que cada vez resulta más difícil encontrar. La Ruta 99 no es solo una excursión de fin de semana; es una invitación a mirar el interior de la Comunitat Valenciana con otros ojos.
Un recorrido por los pueblos que resisten
La Ruta 99 nació para dar visibilidad a los pueblos más pequeños de la Comunitat Valenciana, muchos de ellos situados en zonas de interior y afectados por la despoblación. La ruta oficial los presenta como un recorrido por 24 municipios de menos de 100 habitantes, desde Famorca, en la provincia de Alicante, hasta Herbers, en Castellón.
El proyecto funciona casi como un pequeño “camino” valenciano: se puede hacer por etapas, en coche, en moto, en bicicleta o combinando visitas con senderismo. No se trata de correr para tachar nombres de una lista, sino de detenerse en lugares donde el silencio, el paisaje y la escala humana forman parte de la experiencia.
Qué pueblos forman parte de la Ruta 99
La mayoría de municipios de la Ruta 99 se encuentran en el interior de Castellón, aunque también hay paradas en Valencia y Alicante. En la provincia castellonense aparecen pueblos como Castell de Cabres, Espadilla, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Herbers, Higueras, Matet, Palanques, Pavías, Sacañet, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Vallibona, Villamalur, Villanueva de Viver y Villores.
En la provincia de Valencia, la ruta incluye Carrícola, Puebla de San Miguel y Sempere. Y en la provincia de Alicante, los municipios son Benillup, BenimassotFamorca y Tollos.
El encanto de los lugares donde casi nunca hay prisa
Lo curioso de la Ruta 99 es que su atractivo está precisamente en lo que no suele aparecer en los grandes folletos turísticos. Aquí importan los caminos estrechos, las plazas pequeñas, las fuentes, los lavaderos, las iglesias discretas, los hornos, los bancales, los miradores y las conversaciones con vecinos que conocen cada rincón.
En estos municipios no hace falta buscar grandes reclamos. A veces basta con caminar sin rumbo, entrar en una calle de piedra, asomarse a un valle o probar un producto local. La ruta permite descubrir pueblos de montaña, paisajes agrícolas, patrimonio rural y espacios naturales alejados del turismo masivo.
También tiene un valor simbólico: recuerda que la Comunitat Valenciana no es solo costa. El interior existe, resiste y guarda una parte esencial de la identidad del territorio.
Una credencial para sellar el viaje
Uno de los detalles más llamativos de la Ruta 99 es su credencial virtual, que permite sellar el paso por cada municipio y acreditar que se ha completado el recorrido. La web oficial explica que el viajero puede ir registrando sus visitas a los pueblos de la ruta, una fórmula que refuerza esa sensación de camino por etapas.
La experiencia, además, incorpora propuestas para distintos perfiles: senderismo, gastronomía, patrimonio cultural y actividades familiares, incluida una gymkana online orientada a descubrir los pueblos mediante retos y pistas.
La Ruta 99 también se puede hacer en bicicleta
La iniciativa ha ido creciendo y recientemente se han impulsado seis itinerarios cicloturistas vinculados a la Ruta 99. El objetivo es conectar estos municipios pequeños y reforzar su atractivo turístico y económico mediante recorridos pensados para distintos niveles.
Esta ampliación encaja bien con el espíritu de la ruta: viajar despacio, unir pueblos y convertir el desplazamiento en parte de la experiencia. La bicicleta permite apreciar mejor los cambios de paisaje, la dureza de algunos tramos de interior y la belleza de esos caminos que rara vez aparecen en los circuitos más conocidos.
Mucho más que una ruta bonita
La Ruta 99 tiene un fondo turístico, pero también social. Su razón de ser está ligada a la lucha contra la despoblación y a la necesidad de dar oportunidades a municipios que, por su tamaño, suelen quedar fuera de los grandes focos.
Visitar estos pueblos no resuelve por sí solo el problema demográfico, pero ayuda a cambiar la mirada. Genera movimiento, consumo local, interés por el patrimonio y una narrativa distinta: no son pueblos vacíos, sino lugares pequeños con vida, memoria y posibilidades.
Una escapada para redescubrir la Comunitat Valenciana
La Ruta 99 es ideal para quienes buscan una escapada sin prisas, lejos de las aglomeraciones y con un punto de descubrimiento. Puede hacerse por provincias, por comarcas, en fines de semana sueltos o como proyecto viajero a largo plazo.
Lo importante no es completar la lista cuanto antes, sino entender lo que propone: volver a mirar los pueblos pequeños como lugares valiosos. En una época en la que casi todo parece medirse por tamaño, velocidad y número de visitantes, la Ruta 99 reivindica justo lo contrario.
A veces, los lugares más pequeños son los que más obligan a detenerse.
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