La ruta con cascadas y piscinas naturales ideal para el verano: parece Bali pero está muy cerca de Alicante
Descubre este exuberante sendero lleno de puentes de madera y vegetación sin salir de la Comunidad Valenciana
¿Te imaginas disfrutar de cascadas salvajes, pozas cristalinas, vegetación exuberante y puentes de madera... sin necesidad de volar a Indonesia? Aunque parezca increíble, todo esto lo puedes vivir a poco más de una hora de Alicante. Hablamos de la ruta de las 3 Cascadas de Anna, en la provincia de Valencia, una experiencia que cada vez atrae a más senderistas, familias y amantes de la naturaleza. Un recorrido de apenas 3 km que te transporta directamente a un rincón de ensueño, como si estuvieras en Bali.
La ruta de las Tres Cascadas de Anna es una de las más bellas de la Comunidad Valenciana. Transcurre a orillas del río Sellent y recorre tres impresionantes saltos de agua: el Gorgo de Gaspar, la Cascada de los Vikingos y la Cascada del Salto. Con una duración de entre 1:30 y 2 horas, y unos 3 km de distancia, el recorrido tiene un grado de dificultad medio-alto, con tramos resbaladizos y técnicos, por lo que se recomienda para adultos y niños mayores de 6 años acostumbrados al senderismo.
Una ruta con alma tropical
El sendero empieza en el final de la Avenida de la Diputación de Anna, junto a un parque infantil. Ahí encontrarás un panel informativo, el punto de inicio de esta aventura natural. El camino está señalizado con marcas azules y blancas y discurre entre senderos de tierra, pasarelas de madera, escaleras con agua, puentes rústicos y rincones escondidos que parecen sacados de un documental de naturaleza. La mezcla de cantos de aves, humedad del río y olor a bosque genera una atmósfera única y relajante.
Tres paradas que te dejarán sin palabras
- Gorgo de Gaspar: la primera cascada del recorrido, ideal para tomar un respiro y disfrutar de un merendero con mesas bajo la sombra.
- Cascada de los Vikingos: una impresionante caída de agua que se observa desde un mirador elevado. Para llegar a su base, se baja por una escalera empinada con cuerda lateral y se cruza una pasarela de madera empapada... ¡emocionante y refrescante!
- Cascada del Salto: el broche de oro. Una cascada de 25 metros de altura rodeada de vegetación, raíces y rocas donde puedes mojarte los pies y disfrutar del espectáculo natural en total conexión con el entorno.
Tasa de acceso
Para combatir la masificación y mejorar la conservación, desde el pasado verano se ha implementado una tasa de acceso de 2 euros por persona (1 euro para niños de 5 a 12 años). Esta entrada te da derecho a recorrer la ruta con una pulsera identificativa que deberás llevar durante todo el trayecto. Los menores de 5 años, vecinos de Anna y personas con discapacidad están exentos. El punto de control se ubica en el acceso principal, junto al panel informativo.
Consejos para disfrutar la ruta al máximo
- Llega temprano: si quieres disfrutar del lugar con calma y menos gente, lo mejor es madrugar. Muchos afirman que el esfuerzo merece la pena.
- Calzado adecuado: es fundamental llevar zapatillas de montaña que se puedan mojar. Hay zonas técnicas, resbaladizas y húmedas, por lo que es importante tener las manos libres y buena estabilidad.
- No está permitido el baño: aunque el entorno invita a ello, por normativa no se puede nadar. Pero sí puedes refrescarte los pies, lo cual se agradece mucho en los días calurosos.
- No lleves sillas, mesas ni sombrillas: están prohibidas para evitar aglomeraciones y facilitar el paso fluido por el sendero.
- Respeta el entorno: lleva tu basura contigo, no dejes rastro y recuerda que el único recuerdo que debes dejar son tus huellas.
Si aún tienes energía, a tan solo 10 minutos en coche puedes visitar la Albufera de Anna, un lugar perfecto para comer y descansar. Hay chiringuitos, mesas de picnic, zona infantil, multiaventura y hasta puedes hacer un paseo en barca por solo 8 euros. Es una forma ideal de completar un día redondo en contacto con la naturaleza.
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