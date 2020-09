Tras meses alejado del foco mediático, Albert Rivera reapareció en la pequeña pantalla. El expolítico acudió el pasado martes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, 'Un ciudadano libre'. Además de hablar de su nuevo proyecto, el catalán charló con Pablo Motos sobre su salida de la política y sobre su relación con Malú.

"¿Recuerdas el momento exacto en que tomaste la decisión de irte?", le preguntó el presentador a Rivera nada más empezar la entrevista. "Resulta que me encontré fragmentos del discurso de dimisión en septiembre y la campaña fue en noviembre. La realidad es que tomé la decisión el sábado antes de las elecciones. Le dije a mi mano derecha que si nos quedábamos por debajo de 20 escaños me tenía que ir, porque la derrota es del líder y siempre me ha dado pereza la gente que pone excusas para no irse", narró el catalán.

Tras explicar los motivos de su dimisión, el antiguo líder de Ciudadanos confesó que pecó "un poco de pardillo". "España estaba polarizada, Sánchez estaba alimentando a Vox y Vox se alimentaba de Sánchez. Se me ocurrió sacar la bandera blanca en medio de una guerra y fui el que pillé", comentó Rivera en 'El Hormiguero'.

Más allá de la política, Rivera abrió su corazón para hablar de su relación sentimental con la cantante Malú, con la que tiene una hija: Lucía: "Uno no elige de quién se enamora y en una relación de esta naturaleza, con un político y una artista de primer nivel entiendo el interés. Lo que no entiendo es por qué no podemos ir a la playa con nuestra familia. Tengo cinco coches de paparazzis detrás y no puedo ir al médico". Por ello, se lamentó de que hubiera "absoluta libertad para poder pisar la intimidad de otros" y reivindicó que "hay que cambiar la ley. La intimidad es un derecho de todos los españoles".