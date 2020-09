El colaborador y periodista Jesús Manuel Ruiz ha sido uno de los grande protagonistas del programa 'Sálvame', después de aceptar la propuesta de lucir un desnudo integral con la condición de que se taparan sus genitales con el logo del programa.

Antes de finalizar el programa, el tertuliano se apartó para posar totalmente desnudo delante de un croma, pero por sorpresa, la imagen se coló y no tardó en circular por las redes. Mientras las colaboradoras María Patiño y Lydia Lozano pasaban a pocos metros tapándose el rostro para no mirar, una de las cámaras ha captado durante escasos segundos, que no llevaba puesta su ropa, con los brazos abiertos en cruz.