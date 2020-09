'Palante' es el título de la canción con la que Soleá participará en el próximo Festival de Eurovisión Junior 2020, un tema que trata de enviar un "mensaje positivo y de ánimo en tiempos de coronavirus".

Según ha destacado este martes RTVE, se trata de "pop urbano, muy actual en el panorama musical, impregnado de la personalidad de la joven artista sevillana" de familia de artistas y sobrina de Farruquito.

En este sentido, la Corporación pública ha indicado que 'Palante' ha sido compuesta por César G. Ross, Hajar Sbihi y Bruno Valverde, y producida por este último, ganador de un Grammy.

"Combina diferentes influencias musicales en una canción de ánimo que apela a la responsabilidad colectiva frente a la situación en la que nos encontramos debido a la COVID-19. Con su ritmo pegadizo y su mensaje positivo, Soleá quiere animar a la juventud a mirar siempre hacia adelante y enfatizar la importancia de la unión social. Es un mensaje que complementa el eslogan de este año de Eurovisión Junior 'Move the world'", ha manifestado RTVE.

Respecto a los autores de la propuesta española para el certamen europeo, ha destacado que tienen "una amplia trayectoria" en la música y han compuesto (y producido) algunos de los éxitos de artistas como Ricky Martin, Lola Índigo, Pastora Soler, Juan Magan, Joey Montana, Álvaro Soler, Danna Paola, CTangana, Gemeliers y Álex Ubago.

En concreto, ha apuntado que César G. Ross es un autor y compositor marbellí con más de veinte años de trayectoria en la industria musical. Ha compuesto singles como 'Míranos', de Álex Ubago, 'Demasiado amor' de Pastora Soler, 'Qué has hecho con mi vida', de Eva Ruiz y 'Prefiero decírtelo así', 'No hay nadie como tú', 'Si te vas' y 'Gracias' de Gemeliers, con 5 discos de platino estos últimos. También ha compuesto canciones para diversos discos de 'La Voz Kids'; la película de animación 'Secret Life of Pets' (Mascotas); o Dyango y Serafín Zubiri, entre otros.

Por su parte, Hajar Sbihi, más conocida bajo el nombre artístico ASHA, es una artista y compositora multi-platino nacida y criada en Marruecos. Con 12 años, fue seleccionada para participar en la canción 'BOKRA', un proyecto que promovía la paz en el mundo árabe producido por Quincy Jones y Redone. Con 20 años, obtuvo su primer éxito como compositora: 'Ya no quiero ná'.

En 2018 compuso junto a Becky G y C.Tangana 'Booty', triple Disco de Platino en EE UU y Doble Platino en España. Ese mismo año, trabajó en las melodías de 'Oye Pablo', de Danna Paola (Triple Disco de Platino en México). También ha cosechado éxito como cantante con el tema compuesto por ella misma, 'Bésame', con más de un millón y medio de reproducciones en plataformas digitales en solo dos meses.

Sobre Bruno Valverde Juárez, ha explicado que es un productor musical premiado con un Grammy por 'La Mordidita', de Ricky Martin en 2015 y nominado al mismo galardón en 2016 por el proyecto de Los Rakas (Raka Party). Graduado en el Berklee College Of Music y Full Sail University (Boston), con especialización en producción musical e ingeniería de sonido.

Productor del triple Disco de Platino 'Ya no quiero ná' de Lola Índigo, y el éxito de la cantante mexicana Danna Paola 'Oye Pablo', como compositor destaca el tema 'Booty', de Becky G y C Tangana. Ha trabajado en proyectos para Ricky Martin, Becky G, Joey Montana, Juan Magan, Álvaro Soler, Danna Paola, Lola Índigo y CTangana y ha colaborado con Karol G, Reik, Sebastián Yatra, entre otros.Eurovisión Junior

Un total de trece países participarán en la XVIII edición del Festival de Eurovisión Junior 2020, que se celebrará el próximo 29 de noviembre en Varsovia (Polonia) bajo el lema '#MoveTheWorld'. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, el evento vivirá cambios en el formato: si bien los presentadores estarán en directo en un estudio de televisión en Varsovia, los 13 participantes grabarán su actuación en sus países para preservar la salud de los artistas.

España regresó en 2019 con Melani a Eurovisión Junior, trece años después de su última participación. RTVE ha participado en el certamen en cinco ocasiones con muy buenos resultados: un primer puesto (María Isabel en 2004); dos segundas posiciones (Sergio 2003, y Antonio José, 2005); el tercer puesto conquistado por Melani en 2019; y un 4º lugar (Dani en 2006).