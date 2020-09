'El Hormiguero' recibió en la noche del martes a Pablo Alborán, que acudió al plato del programa de Antena 3 para presentar su último trabajo musical: 'Vértigo'. Sin embargo, el malagueño aprovechó su visita para desmentir las acusaciones que tachaban su confesión como una estrategia de marketing.

"Lo que dije lo dije dónde, cómo, cuándo quería y en el momento en el que yo quería. Es importante fomentar que se tomen las decisiones cuando uno quiere, y punto", declaró el artista ante Pablo Motos.

En cuanto a los días posteriores a la publicación del vídeo en donde confesaba su tendencia sexual, Pablo Alborán aseguró que no sintió nada diferente y que tampoco hubiese dejado que eso sucediese: "Me encerré en el estudio para componer y seguí escribiendo. Todo era exactamente igual. Te mentiría si te dijera otra cosa".

.@pabloalboran nos confiesa qué sintió en el minuto después de publicar su video más personal en instagram #PabloAlboránEH pic.twitter.com/u7F1qX7o5w — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 29 de septiembre de 2020

Eso sí, el artista reconoció ante las cámaras que su decisión ha provocado que otras personas se animen a dar el paso como hizo él. "Me han llegado historias muy bonitas de padres que me escriben explicándome que sus hijos le enseñaron mi vídeo y no hicieron falta más palabras entre ellos para saber lo que querían decir", comentó.

"¿Nos podemos considerar un país moderno cuando una persona todavía tiene que contar públicamente su condición sexual como si fuese un juicio para dejar de sentirse como un sospechoso?", le preguntó Motos para finalizar la entrevista, a lo que Alborán respondió tajante: "El juicio no lo hago yo y el juicio tampoco me lo han hecho a mí. Y quien lo haya hecho tiene un problema".