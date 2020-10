El plató de 'Zapeando' recibió este jueves la visita de Fernando Tejero, que se encuentra promocionando 'Explota Explota', un musical español con canciones de Raffaella Carrà en la que comparte protagonismo con Ingrid García Jonsson y Verónica Echegui. Sin embargo, Dani Mateo y compañía aprovecharon la oportunidad para que el cordobés contase algunas anécdotas de su paso por 'Aquí no hay quien viva'.

El actor compartió una divertida historia que le pasó junto al fallecido Eduardo Gómez, quien daba vida a su padre, Mariano. En concreto, Tejero relató la sorpresa que se llevó cuando vio desnudo a su compañero: "No se me olvidará que aparecía desnudo con una sartén y en un momento se la quitó y pensé 'pero ¿qué está pasando?'". El intérprete que daba vida a Emilio continuó explicando que no se esperaba lo que vio en su entrepierna: "Entre esas piernecitas tenía ahí el almuerzo de un león, dije 'pero ¿y esta naturaleza?'".

No fue la única anécdota que conto el actor durante su visita al programa de La Sexta. Tejero comentó que en una de las últimas secuencias que rodaron, cuando grababan 18 horas al día, no paraba de equivocarse: "Había una secuencia que estábamos en un bar con toda la figuración y llega un punto que estás agotado y la cabeza no te da para más y yo me equivocaba y me equivocaba... Tenía un párrafo histórico y cuando parecía que lo iba a decir entero, me equivoqué en la última frase y todos dijeron 'Ohh'. Me dio un ataque de risa que ya ni para delante y para detrás".