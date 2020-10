La segunda entrega de 'El debate de las tentaciones' podría haber dejado al descubierto la primera pareja en caer del todo en la tentación. El programa de Telecinco mostró un avance exclusivo de la primera noche de sexo en el reality show, unas imágenes que se emitirán íntegramente esta noche.

En el tramo final del debate, Carlos Sobera dio paso, entre risas, al vídeo que mostraba el primer 'edredoning' de la edición e invitó a los colaboradores y espectadores a que adivinaran su identidad si eso era posible. Y es que en dicho vídeo en blanco y negro no se podía distinguir a nadie ya que estaban completamente tapados.

Nagore Robles compartió su propia teoría sobre la identidad de sus protagonistas: "¡Es Mayka porque me he fijado en lo que había encima de las camas!". Al escucharle, el presentador le frenó para que no diera más pistas y mantener el secreto hasta la gala de esta noche: "No se puede decir todavía". De forma que todo indica que sí podría ser ella y Óscar la primera pareja en caer totalmente en la tentación.