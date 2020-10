"¡Tom Brusse, eres un desgraciado!" se ha convertido en uno de los momentos más destacados de "La isla de las tentaciones". El programa de Telecinco continúa batiendo récords de audiencia y son muchos los seguidores del formato que se preguntan cómo se llegó a producir la huida de Melyssa Pinto para reencontrarse con su novio en 'Villa Montaña' y recriminarle su actitud con Sandra, una de los tentadoras.

Son muchas las especulaciones que se han hecho en redes sociales pero no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido lo que realmente sucedió detrás de las cámaras. Y es que Meritxell Estruch, directora de 'La isla de las tentaciones 2', ha desvelado en una entrevista para el portal Fórmula TV cómo pudo huir Melyssa para plantar cara a Tom cuando hay un equipo de 80 personas que trabaja en el 'reality show'.

Según explica Estruch, la fuga se produjo mientras se estaba grabando la hoguera de confrontación entre Inma y Ángel, por lo que en ese momento se queda un equipo muy reducido en las villas donde se hospedan los concursantes. "En las hogueras principales está todo el equipo potente, operadores y demás y, de repente, me avisaron de que Melyssa había llegado a Villa Montaña", explica la directora. "En ese momento se desata la locura directamente", añade.

Al decirles que Melyssa está en la otra villa, gran parte del equipo de 'La isla de las tentaciones' comienza a correr hacia la localización y abandonan la hoguera. " Sandra Barneda no sabía qué estaba pasando pero sabía que era algo muy fuerte. En algún momento miraba fuera de la hoguera pero nada, aguantó el tipo como pudo y, al final, le conté lo que había pasado", relata Meritxell Estruch en la entrevista para Fórmula TV.

Respecto a sobre cómo encontró la villa en la que se hospedan los novios de las parejas, la directora señala que no lo sabe: "Ella dice que fue por su abuelo. Lo mantiene y lo va a mantener toda la vida". "También te digo que es una urbanización cerrada y, si sigues el camino, no es tan complicado, todo comunica. Pero no sé, de noche... Yo tengo que creer lo que dice ella", aduce.