En Telecinco todo lo que sucede se graba y se emite. Los espectadores de la 'cadena amiga' están acostumbrados a escuchar y ver cualquier cosa que suceda dentro y fuera de las instalaciones de la cadena de Fuencarral. La última víctima de esta moda ha sido la periodista María Patiño, que sufrió una tremenda caída mientras paseaba a su perra y que fue captada por las cámaras de su propio programa.

🔴 BRUTAL | Las imágenes de la aparatosa caída de @maria_patino mientras grabábamos un reportaje en la calle. La secuencia completa, el lunes a las 13:30 en #Socialité (sí, también tenemos programa el lunes). 😉 pic.twitter.com/3bJxXogSmo — SOCIALITÉ (@socialitet5) 10 de octubre de 2020

Como no podía ser de otra forma, Socialité, el programa que presenta emitió este sábado parte de las imágenes de la caída de María Patiño, aunque será este lunes cuando los espectadores puedan ver el momento completo. La caída de Patiño tuvo lugar mientras esta grababa una pieza para su programa sobre cómo adiestra a su perra. "Lo que ocurrió es impactante", aseguraba un redactor del programa antes de emitir el vídeo de la caída de la presentadora.

Después, el programa emitió parte de las imágenes para generar expectación. El "brutal" tropiezo de la presentadora de Telecinco puede verse perfectamente en las imágenes grabadas mientras corría junto a su perra. En un momento dado, el pie de Patiño se dobla y ella cae al suelo. Parece que los tacones de Patiño no eran el mejor calzado para pasear y correr junto a la mascota.

"Ay, ¡qué me he caído!", se escucha gritar a Patiño tras golpearse contra el suelo. "¿Lo has grabado?", pregunta avergonzada antes de advertir con un "esto no lo podéis sacar, eh...", algo que, evidentemente, no ha sucedido y las imágenes han salido a la luz. Al comprobar que el estado de salud de la presentadora no había sufrido daños, las redes se han inundado con imágenes del divertido momento.