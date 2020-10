Dentro del mundo de las series, Paquita Salas siempre ha sido una de las que ha tenido una mayor acogida por parte de los espectadores, que sin duda han desarrollado cierto cariño hacia la representante de actores más querida de la industria. Hace semanas Netflix confirmó la renovación por una nueva temporada, con el mismo reparto de actores con el que había contado las dos temporadas anteriores.

Pero la nueva temporada de Paquita Salas no es lo único que no te puedes perder. Aquí tendrás otras diez series que no te dejarán indiferente:

MINDHUNTER

Basada en el libro publicado en 1996 con un nombre homólogo, Mindhunter nos traslada a 1977 para presentarnos la historia de dos agentes de policía del FBI (Holden Ford y Bill Tench) y una psicóloga (Wendy Carr), que trabajarán juntos entrevistando a asesinos en serie encarcelados para comprender su forma de pensar y su modus operandi y aplicarlo en posibles futuros casos. Sin embargo, sus jefes llegarán a cuestionar el nivel de involucración que esto conlleva.

AMERICAN VANDAL

Dylan Maxwell, es un estudiante acusado de dibujar penes en los coches que se encuentran en la escuela secundaria Hanover. El dice ser acusado falsamente, pero dado su historial de bromas, solamente otro estudiante cree en su inocencia e intentará demostrarlo.

TITANES

Un grupo de jóvenes superpoderosos con problemas se encuentran con el excompañero de Batman, llamado Robin, quien liderará el grupo actuando como mentor. Estos jóvenes tendrán que unirse para detener una gran conspiración global.

MUÑECA RUSA

Cuenta la historia de Nadia Vulvokov, quien revive una y otra vez el día de su cumpleaños en la ciudad de Nueva York, muere al acabar la fiesta y se despierta al día siguiente totalmente ilesa. Nadia se verá atrapada en un bucle e intentará averiguar por qué le pasa esto.

THE END OF THE F***ING WORLD

Esta serie de Netflix, basada en la comedia gráfica de Charles Forman nos relata la historia de dos adolescentes incomprendidos, James por sus tendencias sociopáticas y violentas, Alyssa por su excesiva sensibilidad, que se encuentran y comienza una relación un tanto atípica que desembocará en varias situaciones que traspasan la línea de la normalidad.

THE CROWN

Comienza con la boda de Isabel II y Felipe de Edimburgo, a partir de este momento se cuenta no solo la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, sino que también se narra la historia mundial durante su reinado. Es una serie de carácter biográfico.

BODYGUARD

Bodyguard cuenta la historia de David Budd, un veterano de guerra que ha terminado trabajando como guardaespaldas de la realeza y especialista en protección del Servicio de Policía Metropolitano de Londres. Gracias a su magistral intervención en un posible ataque bomba en un tren, será asignado para proteger a Julia Montague, ministra de interior, cuya política y moralidad dista mucho de las creencias de él.

LA ORDEN

Seres sobrenaturales y magia son la apuesta de Netflix en este nuevo estreno: de un corte similar a Teen Wolf, La orden narra las aventuras de un grupo de magos y un grupo de hombres lobos en una universidad, a través de la figura del personaje protagonista: Jack Morton, un estudiante universitario. Este, tras unirse a una sociedad secreta, se verá empujado a un mundo de oscuros secretos familiares, monstruos y magia.

LOST IN SPACE

La Tierra que se ha vuelto un lugar inhabitable, ha empujado a la familia Robinson a embarcarse en una misión en busca de un nuevo hogar para establecer una nueva colonia para la humanidad. Lo que no saben es que una fuerza oculta les empujará a estrellarse en un planeta desconocido.

THE PUNISHER

Netflix nos presenta, de la mano de Marvel, el spin-off de la serie "Daredevil", de la mano la figura de Frank Castle, también conocido por el renombre que se ha ganado en las calles de Nueva York: 'el Castigador'. En su búsqueda de conseguir venganza contra los responsables por la muerte de su familia, destapará una conspiración que llega mucho más allá.