La nueva entrega de 'El Debate de las tentaciones' tuvo como plato fuerte la emisión del primer minuto de la hoguera de confrontación más esperada: la de Melyssa y Tom. Es lo que había avanzado el último programa y esta noche se verá si el francés acude o no a la cita.

"Estoy nerviosa, pero me siento más fuerte que nunca. Necesito una respuesta o una explicación porque no me merezco esto. Si no aparece abandonaré, pero no quiero que tenga contacto conmigo", afirmó la viceversa, no cerrando la puerta a una reconciliación: "Para perdonarle debería no ver más imágenes de besos y que quisiera conquistarme. Necesito que luche por mí".

Además, el programa presentado por Carlos Sobera desveló un hecho que no ha llegado a verse en las galas. Y no hablamos de un breve avance de algo que posteriormente se verá en la gala del miércoles, sino nada menos que de la expulsión de dos 'tentaciones' que hasta ahora vivían en Villa Playa y Villa Montaña. Se trata de Guille 'El Largo' y Fátima, quienes anoche estuvieron en el plató para expresar sus impresiones respecto a su expulsión.

"He sentido no la conexión pero sí el feeling con todas las chicas. Espero que os hayáis divertido, me voy con una sonrisa muy grande. Va a haber Largo para rato", dijo la 'tentación' nada más conocer su eliminación. Una reacción muy distinta a la de su compañera Fátima, a quién pilló por sorpresa escuchar su nombre: "¿Qué? Pero si estáis todo el día 'qué personalidad más guay que tienes'... Uau, no me esperaba esto".

Una vez en plató, la tentadora habló con rotundidad de su paso por la isla: "Había tantas hienas en la jungla que no se podía ligar. Yo no atacaba porque no quería crear mal rollo".

Por otro lado, Mayka y Marta protagonizaron una bronca después de que la primera le eche en cara a la canaria que ésta siempre la mire después de dirigirle la palabra a Óscar, el tentador más cercano a Mayka, para "provocarle celos".