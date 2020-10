Como ya hizo en 2012, Frank Cuesta vuelve a darse un respiro televisivo. El naturalista ha afirmado en su propio canal de YouTube que no tiene pensado grabar más temporadas de 'Wild Frank', el programa que presenta en Discovery y que en España se emite a través de DMAX.

"A nivel personal no me veo haciendo más y más temporadas de 'Wild Frank'", ha comenzado diciendo Cuesta, quien ha manifestado el buen hacer de los capítulos de su programa al catalogarlos como "irrepetibles". Por eso, en caso de volver a trabajar frente a las cámaras, elegiría otra vez a Discovery: "Si yo grabo en el futuro grabaré con Discovery seguro, porque se han portado muy bien conmigo".

Sin embargo, por el momento, su relación ha llegado a su fin: "Hemos pactado que no voy a hacer más programas porque estoy cansado, tengo la familia, tengo dos refugios… y porque Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel". Además, el presentador del espacio ha hecho un balance de su carrera y ha descubierto que no quiere seguir con eso: "Me gustaba y me lo pasaba bien, pero ya no me llama".

"Soy una persona que empecé hace 10 años en televisión y que lleva 22 trabajando con los animales. Me he hecho famoso o conocido, para algunos soy un referente y para otros una vergüenza", ha apuntado. Según Cuesta, algunos medios incluso han utilizado su marcha para atacarlo: "Se han hecho artículos muy feos basándose en suposiciones, pero el que conoce mi trayectoria sabe lo que hay".

En cuanto a su relación con Mediaset, el famoso herpetólogo defiende que la empresa no se portó mal con él: "Tampoco voy a decir que se portara mal conmigo. Simplemente tuve la oportunidad de irme a un sitio donde podían verme en 140 países y así llegar a más gente". No obstante, añade, "en Mediaset hay cierto 'puteo' y por eso, de vez en cuando, empiezan a decir que esto es falso. Es de locos, un día dicen que lo que hago es falso, pero lo están poniendo en tres canales desde hace 10 años".

Por último, Cuesta ha reconocido que no ha nacido "para estar en la televisión o para ser famoso". Por eso, su futuro laboral pasa por estar ligado a los suyos y centrarse en sus refugios.