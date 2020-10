Después de que la semana pasada los fogones de 'Masterchef Celebrity' se mantuvieran apagados debido al partido de La Roja, el 'talent' de cocina ha retomado su curso en La 1 y lo ha hecho con una doble expulsión. Lucía Dominguín y Perico Delgado han sido los elegidos para decir adiós después de no dar la talla en la prueba de eliminación, donde tenían que cocinar la tarta de diez capas de David Pallás, maestro chocolatero y Campeón Absoluto del World Chocolate Masters.

Pese a que Lucía y Perico fueron los elegidos para abandonar la cocina de 'Masterchef Celebrity', no fueron los únicos en estar en la cuerda floja. La Terremoto de Alcorcón, Laura Sánchez, Josie y Raquel Meroño también vistieron el delantal negro, aunque lograron salvarse. Y es que para Pepe Rodríguez los postres de la actriz y el exciclista fueron "malos de verdad".

"¡Yo no tenía ninguna duda!", admitió Perico, al quién se le recriminó haberse "rendido" antes de comenzar la prueba. "No te has esforzado apenas. Has considerado que este reto te superaba y te has dejado llevar", le reprochó Samantha Vallejo. "Voy a decir la verdad, sí sé hacer la tarta esta, pero es que me tengo que ir. Estoy con la Vuelta a España y todo eso...", bromeaba el recién expulsado mientras presentaba su milhoja.

Por su parte, la hermana de Miguel Bosé reconoció haber estado "derrotada" y "bloqueada" en el cocinado, durante el cual se le vio abatida y llorando en varias ocasiones. "Los nervios te han jugado una mala pasada, te has bloqueado", le resaltaba el jurado ante su deficiente postre que, según ellos, era "cosas tiradas encima de una 'cocky'".

Así, Lucía Dominguín y Pedro Delgado se suman a la lista de los aspirantes que han abandonado 'Masterchef Celebrity', entre los que se encuentran a Raquel Sánchez Silva, Jesús Castro, Melani Olivares y David Fernández. De este modo, quedan diez aspirantes en el concurso culinario: la soprano Ainhoa Arteta, la ex ministra Celia Villalobos, el actor y humorista Florentino Fernández, el periodista Gonzalo Miró, el diseñador de moda Josie, el actor Juanjo Ballesta, la vedette La Terremoto de Alcorcón, la actriz y modelo Laura Sánchez, el actor y modelo Nicolás Coronado y la actriz Raquel Meroño.