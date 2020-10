Descubierta para el gran público por su propio hijo, Carmina Barrios se ha convertido en todo un icono de la comedia. Sus vivencias inspiraron a Paco León para crear varias películas con su nombre y con ella como protagonistas. Ahora, la actriz se ha sentado junto a Bertín Osborne en el último programa de 'Mi casa es la tuya' y ha desvelado muchas de las anécdotas más surrealistas que ha vivido junto a sus hijos.

Un día, Carmina fue a casa de una vecina, acompañada de sus hijos Paco y Alejandro, el más desconocido de la familia, y tuvo una curiosa idea para cortar de raíz las quejas de los pequeños, que "se estaban aburriendo". "Si estás aburridos, se os va a quitar el aburrimiento", les dijo ella. "Y me bajé las bragas y les dije que me contaran los pelos del coñ*. Los ojos se les iban a salir de sus órbitas. Ya no me volvieron a decir que se aburrían", recordó Barrios dejando a Bertín boquiabierto.

Habíamos escuchado muchos métodos para entretener a los niños cuando están aburridos, pero lo de Carmina… Es otro rollo 🤣 https://t.co/Zd6hjTNfG5 #MiCasaCarmina pic.twitter.com/5yoIcBt2cZ — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 23 de octubre de 2020

Pero las ocurrencias de Carmina también afectaron a María León, que era algo "porculera" cuando era pequeña. Un día, la actriz le grito a su madre "que no la hubiese parido", a lo que Carmina contestó muy firme: "Pues lo mismo que te he parido te tiro por el váter, le metí la cabeza en el váter y tiré de la cisterna". "Eso se le ha quedado a ella para toda la vida", remató la actriz ante las carcajadas de Bertín.