La noticia de la muerte de un niño de 8 años de Petrer (Alicante), que acudió cinco veces a urgencias médicas en un intervalo de cuatro días por un fuerte dolor de estómago, ha conmocionado a la sociedad. El suceso, que adelantó INFORMACIÓN y del que se han hecho eco muchos medios nacionales, va a ser investigado judicialmente y la autopsia preliminar ha revelado que el menor, que estudiaba en el colegio La Foia, murió por una peritonitis.

El fallecimiento del pequeño Aitor el pasado sábado 24 de octubre ha captado la atención a nivel nacional de muchos medios de comunicación. Tanto es así que la periodista Ana Rosa Quintana se ha pronunciando en su programa de Telecinco sobre ello y ha afirmado que "si ha ido 5 veces al hospital, no le han hecho ninguna prueba y ha tenido peritonitis es una negligencia brutal". "Esa madre no puede tener consuelo", ha añadido la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que también ha matizado que "los hospitales están saturados y los médicos están agotados".

De acuerdo con la denuncia pública de la madre Marta Gonzálvez Alba en redes sociales, su hijo "estaba enfermo desde el día 24, rabiaba de dolor, no podía ni respirar y dijeron que no se dejaba auscultar y lo mandaron para casa". "Al día siguiente volvimos, el médico le dio un suero para cortar los vómitos, pero lo volví a llevar por la tarde (...) no era nada, nada", afirma la mujer en un vídeo que se ha hecho viral a través de las redes sociales.

De igual forma, la madre, que en realidad es su abuela pero ha dispuesto de su patria potestad y lo ha criado desde que era un bebé como si fuera su quinto hijo, ha asegurado que el martes 27, el niño regresó a Urgencias con un dolor en el estómago que "no podía aguantar más" pero explica que le dijeron que "no merecía la pena subirlo al hospital otra vez, le pincharon una cosa y a las cinco de la mañana se puso muy malito después del pinchazo (...) falleció a las siete de la mañana".

La mujer ha denunciado que al niño no le hicieron "ni una ecografía ni una analítica de sangre" y que el personal alegó que no se le practicaron más pruebas debido al coronavirus.

Por su parte, el Departamento de Salud de Elda asegura en el comunicado que desde que la dirección médica del hospital tuvo conocimiento de los hechos, "ha recabado toda la información clínica para aclarar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del menor", mientras que el Servicio de Pediatría del centro ha facilitado los informes clínicos a la familia.