Kiko Rivera apareció este viernes en el especial de Telecinco sobre la herencia de Paquirri y no dudó en arremeter contra su madre, Isabel Pantoja, por las informaciones de los últimos días.

"Me han engañado. Me han robado, me han robado a sabiendas que me estaban robando" empezaba diciendo Kiko Rivera en su entrada al plató. "No la voy a poder perdonar, definitivamente. Pase lo que pase no la voy a poder perdonar, pero sí la echo de menos, es mi madre, pero a día de hoy no tengo fuerzas. No me puede dar explicación lógica de esto, no existe. Esto que está aquí es de una persona que está cegada por el dinero. Yo confiaba en mi madre, me he fiado de mi madre al cien por cien, yo creo he tenido el complejo de Edipo, lo he tenido, mi madre para mí ha sido lo más grande y todo lo que me ha dicho ha ido a misa y de repente te pegas una hostia, tan grande, y dices 'no puedo asimilar lo que estoy leyendo'".

Kiko Rivera ha dejado claro que lo que tiene que hacer Isabel Pantoja es reconocerle lo que ha hecho con su patrimonio: "Lo único que puede hacer mi madre es que se pare públicamente, diciéndome que se va a sentar delante mío, con mis abogados, a explicarme esto y entonces se para públicamente, pero el problema interno va a seguir siempre, no tiene solución, esto no tiene perdón de Dios".

Sobre si Isabel Pantoja no se dio cuenta antes del problema que tenía con las drogas: "Muy torpe tenía que ser, si conoces a tu hijo tienes que saberlo, yo creo que ella sí lo sabía. Que mi madre ha hecho un paripé hasta con eso, pregúntele cómo se llama mi médico, a ver si lo sabe, a ver si sabe a cuántas consultas he ido. Lo sabe mi mujer, a esa a la que mi madre dicen que critica, ya por eso no te perdono, pero con esto (los papeles) lo remataste".

Sobre su abuelo Antonio Rivera: "Es una sensación muy extraña porque mi madre no me ha prohibido ver a mi abuelo, pero lo mismo es prohibirte que decirte mira lo que ha dicho 'este señor de ti, es que este señor mira, mira, mira y mira' entonces claro 'mamá pobrecita'. Soy una máquina que desde pequeñito me han enseñado que son malos y de repente te das cuenta que esos no son tan malos".

El hijo de la Pnatoja dijo que si no resuelve esto en privado, puede acabar en los juzgados: "Yo tengo el dolor de un hijo al que su madre le ha engañado y que sea donde sea me tiene que dar explicaciones, si es en casa mejor, pero ya veremos dónde. No quiero llevarla ante un juez, si no tengo más remedio* depende de ella, no de mí, yo voy a seguir buscando".

Fran Rivera llama llorando

Por su parte, Fran Rivera llamó al programa, completamente roto, para dar su máximo apoyo a su hermano: "Solamente decirte hermano que siento muchísimo por lo que estás pasando porque yo he sufrido mucho y decirte que estamos contigo, que creo que estás siendo muy valiente, todo esto nos ha separado durante mucho tiempo y espero que esto se termine. Vas a contar conmigo, por supuesto. Hay mucho más de lo que se ha hablado, hay por desgracia mucho más. Voy a callar por respeto a ti, para que no pases por el sufrimiento por el que hemos pasado Cayetano y yo. Yo sé esto desde hace muchos años, no me estáis contando nada nuevo. Yo esto lo he sufrido en silencio por respeto a mi hermano y es él, el que lo está haciendo, yo creo que Papá estaría orgulloso"

Kiko Rivera se quedaba completamente descompuesto y sin saber qué decir explicaba: "Yo he llamado a mis hermanos pidiendo disculpas. Es que no sé qué decir, yo he hablado con mis hermanos y les he llamado para pedirle disculpas por algo que no tengo nada que ver, simplemente he creído a una madre como haría cualquier hijo, hasta que he dejado de creer".