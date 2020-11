Tras la polémica y reveladora entrevista de Kiko Rivera, sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera se suman a la lucha del Dj contra su madre. En esta ocasión ha sido el abogado de los hermanos, Joaquin Moeckel, el que ha hablado en el progama de 'Viva la Vida' dejando claro que los hijos de Carmina Ordoñez y Paquirri están dispuestos a llegar hasta el final para conseguir los recuerdos que su padre dejó para ellos.

"Más que anunciar algo importante, se trata de algo antiguo, la ejecución de una sentencia judicial que no se cumplió. En su momento el testamento de Paquirri, aparte de las cuestiones hereditarias,también hacía referencia a unos legados. Entre esas cosas había cierto material suyo como muletas y cosas personales del torero que dejaba para sus hijos como recuerdo. Esos legados Isabel Pantoja no quiso cumplirlos de manera voluntaria, Fran y Cayetano interpusieron una demanda judicial para obligar a Isabel a hacer esos legados, obteniendo una sentecia a favor de los hermanos y que nunca se cumplió voluntariamente. Misteriosamente cuando hay que entregar los bienes, sucede un robo en Cantora en el que desaparecen los bienes que ella estaba condenada judicialmente a entregar" comenzó explicando el abogado durante su intervención en el programa.

Ahora, que el propio Kiko ha confirmado públicamente que sí que había visto las pertenencias de sus hermanos en Cantora, el abogado anuncia que los hermanos manejan dos vías, la penal y la civil. "Cuando una sentecia civil no se cumple por las buenas, se pide lo que se llama la ejecución civil en la que ya no existe una preescripción". Con estas palabras Moeckel deja claro que Cayetano y Fran están dispuestos a recuperar sus pertenencias ya que Isabel Pantoja podría haber incurrido en un delito de obstrucción a la administración pública por no obedecer la sentencia que le obligaba a cumplir con la voluntad de Paquirri.