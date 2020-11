Dicen que en la sencillez está el gusto y, precisamente, esta es la palabra que mejor define una de las últimas citas de 'First Dates', el popular programa de Cuatro. Y es que este encuentro televisivo estuvo protagonizado por el arquitecto valenciano Martín, de 53 años, que se definía como "más sencillo que el mecanismo de un botijo" y Mariví, una malagueña de 54 años afincada en Toledo, cuyo lema de vida es "sencillamente Mariví".

El hombre valenciano, divorciado y con tres hijos, señaló durante su participación en el programa que en su pueblo lo conocen como "Martín el melón" y que es todo "un gañán de pueblo". Un atributo que le gustó especialmente a su cita, Mariví, que quería encontrar "alguien que sea normal y que guarde secretos". "Nada más verle me ha gustado, he visto un hombre normal, sencillo y pachón", apuntó la ama de casa.

"Tan sólo he tenido dos experiencias sentimentales, una fue el amor de mi vida, y ahora que soy abuela quiero encontrar a alguien", le indicó ella durante la cita. A lo que Martín le contestó que estaba deseando ser abuelo porque "se liga mucho en el parque con el carro".

Asimismo, él intentó conquistar a "sencillamente Mariví" con unos chistes que ella consideró "machistas". No obstante, el amor triunfó al final del encuentro en 'First Dates' dado que los dos decidieron tener una segunda cita. A ambos les encanta caminar y Martín está deseando introducir a su cita en sus rutas de senderismo porque a él los nombres en inglés y eso del "trecking" no le gusta demasiado.