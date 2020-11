Eduard Fernández y Megan Montaner, un "místico" y una creyente que prefiere "no dar muchas vueltas" a los sucesos paranormales, se alían en la serie '30 monedas' creada por Álex de la Iglesia para recrear un mundo mágico, terrorífico y espiritual que ocurre en un pueblo cualquiera de España.

"La serie juega al bien y el mal, e indaga en hasta qué punto Judas y Jesucristo tienen que ver el uno con el otro o si los dos forman parte del plan divino. Cuenta cómo eso influye hasta cuando pides jamón de york en la charcutería", trata de explicar a Efe Fernández, una de las cinco piezas fundamentales de la historia, si no la más importante.

Con guión coescrito, como es habitual en el director vasco, con Jorge Guerricaechevarría, la serie que este domingo estrena en HBO su primera temporada, adentra al espectador en la España profunda, en el pueblo en el que ha decidido esconderse el padre Vergara (Eduard Fernández), un cura boxeador y vigoréxico, que acabó en la cárcel después de que le saliera mal un exorcismo.

Un ser atormentado que le cuesta dos horas y media de maquillaje al catalán, "encantado" de haber creado a este personaje insólito en su carrera, un "cachas", capaz de subir por una cuerda con nudos a pulso, gracias a su entrenador, Vicen Rodríguez, "que me hizo hacer un entreno salvaje", explica el actor en entrevista con Efe.

"Doy fe", agrega sonriente a su lado Megan Montaner, que también corre lo suyo en la serie.

"Me he sentido como si tuviera 10 años y me juntara con mis amigos a jugar a los superhéroes y a los monstruos; yo soy muy física trabajando y me ha encantado tirarme por los suelos, correr, ha sido como una gincana, muy divertido. Álex es muy exigente, pero me parece fascinante cómo lo ha hecho, repetiría mil veces", afirma la oscense, que despliega en la serie un abanico de estados anímicos de la sorpresa al pánico, el amor o la renuncia.

Un rodaje largo, exigente y cansado, abunda Fernández, que les ha tenido más de 25 semanas por Roma, París, Nueva York, Jerusalén o Ginebra, aunque la mayor parte del trabajo se hizo en el pueblo segoviano de Pedraza.

En esta serie, la segunda que realiza Álex de la Iglesia para la televisión tras 'Plutón BRB Nero', Fernández ve más que nunca "la mezcla del costumbrismo con lo esotérico, el miedo y el terror" que son la marca de la casa de De la Iglesia.

El aclamado director de 'El día de la bestia' o 'Las brujas de Zugarramurdi' regresa al mundo mágico de la religión a través de cruces invertidas, ángeles caídos y demonios -desde la estupenda presentación de la serie, con música de Roque Baños-, a las que atraviesa de anticristos, hechizos y magia que, como declara un increíble Manolo Solo en el papel de Fabio Santoro (cardenal Petruccelli), "¿qué otra cosa son los milagros sino conjuros?".

"Yo trato de no darle muchas vueltas a estas cosas, sí creo en algo, pero lo del lado malo... intento mirar hacia otro sitio, no me dejo sugestionar con esto que hemos hecho porque si no, no saldría de mi casa", añade Montaner entre risas nerviosas.

"Pues yo tengo un sentido místico, católico igual no -declara Fernández-, aunque sí la parte estética del catolicismo, porque la llevamos todos dentro, he ido a misa con mis papás, me sé el 'padrenuestro' (...) y como buen místico, creo que puede haber cosas que yo no conozco", resume.

Fernández, 'El hombre de las mil caras' (2016), explica que tenía que dar a su personaje "un brazo salvaje" para pelear por Dios a la vez preguntarle humildemente y "que todo fuese creíble".

También Montaner tuvo sus miedos de "no llegar" adonde le pedía De la Iglesia, "he tenido tantísimo miedo de quedar ridícula al enfrentarme a todas estas cosas que pasan en la serie... Pero Álex te hace tirarte tanto tanto a la piscina que al final consigues descubrir nuevas cosas que tienes dentro ti", confiesa a Efe.

Además de unos magníficos efectos especiales, la serie le debe su credibilidad a un largo listado de enormes actores, además de Montaner, Fernández y Solo, Miguel Ángel Silvestre y Macarena Gómez, el quinteto protagonista, y a unos secundarios de lujo, de Pepón Nieto a Cósimo Fusco, Leonardo Nigro, José Alias, Elisa Matilla, Secun de la Rosa o, un más que destacable Javier Bódalo.

En cuanto al argumento, desde que el padre Vergara llega al pueblo, la población no vive más que sobresaltos: la veterinaria (Montaner) atiende el parto de una vaca que pare un niño, hay continuas muertes y suicidios, adolescentes que desaparecen al hacer ouija, y un alcantarillado que emite niebla que anula la voluntad de los vecinos.

Son ocho capítulos de emisión semanal de una hora cada uno que se verán en toda Europa desde este domingo y en 2021 en EEUU y Latinoamérica a través de HBO Max.