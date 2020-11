'Mask Singer' se ha convertido en uno de los programas revelación de la temporada televisiva. El concurso de Antena 3 ya ha desvelado cuatro de las identidades que se esconden detrás de las máscaras -la modelo Georgina Rodríguez, el presentador Pepe Navarro, la vedette Norma Duval y la periodista ilicitana Mónica Carrillo- y las redes sociales están al rojo vivo tratando de averiguar a los famosos que participan en el 'talent show'.

Una identidad que parece bastante clara, al menos para los tuiteros, es la de "gamba". Y es que muchas de las pistas del personaje parecen indicar que detrás del disfraz se esconde una persona muy conocida para los telespectadores.

El concursante señalaba en su vídeo de presentación que "aunque me encanta estar cerca de los malos, este tatuaje -un ancla en el brazo- me recuerda de dónde vengo". "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca", añadía mientras que se mostraba en el fondo una fotografía de Altea. No obstante, el jurado Javier Ambrossi pensaba que la imagen era de Nerja: "Nuria Fergó es de allí".

"Aunque sea un ser acuático, me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan. Eso sí, prefiero seguirlos desde las profundidades porque desde fuera del agua no aguantaría ni una semana", continuaba explicando el famoso en el vídeo de pistas.

Por tanto, según apuntan desde redes sociales, el famoso que se escondería detrás del disfraz de 'Mask Singer' es, nada más y nada menos, que el exministro de Cultura y Deporte Máximo Huerta. El también escritor y periodista tiene un tatuaje de ancla en el brazo y es un habitual de la Marina Alta, en la provincia de Alicante. De hecho, las fotografías de Altea y l'Albir son muy frecuentes en su perfil de Instagram.

Asimismo, la referencia sobre que los deportes le encantan pero prefiere seguirlos "desde las profundidades porque desde fuera del agua no aguantaría ni una semana" podría ser una referencia a su corto periodo de siete días como ministro de Cultura y Deporte.

Sobre su interpretación de "I love it" de Icona Pop, muchos pensaron que su voz podría encajar con la del cantante Mario Vaquerizo y el humorista Dani Martínez. No obstante, el nombre que más se volvía a repetir era el de Máximo Huerta. Un nombre que también fue por el que apostó Javier Ambrossi: "Es una persona muy divertida e inteligente que le encanta el mar y la actualidad. Una persona que la frase 'me encanta el deporte pero sólo duraría una semana' la diría genial porque sólo fue ministro de Cultura y Deporte una semana".