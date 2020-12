El cantante Pablo Alborán fue el entrevistado este martes en el programa 'La Resistencia' de Movistar+. El malagueño compareció en el escenario del Teatro Arlequín de Madrid y respondió de forma clara y directa a las siempre atrevidas preguntas de David Broncano.

Alborán repasó algunos puntos de su carrera musical, reconociendo abiertamente que una de sus espinas clavadas es el 'gafe' con los premios Grammy, toda vez que después de "20 nominaciones" no ha conseguido "ni uno, ni un Grammy, cero Grammys".

"Si me sigue yendo igual de bien que no me lo den nunca", reflexionó con resignación, admitiendo que "sí es verdad que cuando te nominan siempre te gusta que caiga algo". "El otro día estuve por streaming y me levanté a las tres de la mañana, que estaba nominado a Mejor Grabación y Mejor Canción Pop", confesó, ante el último episodio de falta de suerte en estos galardones.

"Yo estoy super agradecido por las nominaciones y porque me llamen a cantar, que yo es lo que quiero", continuó repasando, antes de asegurar que ha "ido ya 10 veces" a la ceremonia de entrega.

En lo relativo a cuestiones más personales, Alborán explicó su experiencia con el coronavirus. "Pasé el Covid hace tres o cuatro meses, pero estoy bien", comentó.

Por último, Broncano recuperó algunas de sus preguntas más habituales en la entrevista, y Alborán no se cortó en confesar algún detalle en torno a la frecuencia de sus relaciones sexuales. "Suficiente, aunque menos de lo que querría por la distancia y el trabajo", explicó, antes de levantar las manos y puntualizar que "luego están estas dos que son magníficas", lo que dio lugar a una serie de comentarios jocosos al respecto entre entrevistador y entrevistado que finalizó con Brocano asegurando que "es la mayor tirada de rollo que he visto".