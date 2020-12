La faceta de Pablo Motos como presentador es más que conocida por su trabajo en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3. Sin embargo, lo que muchos no conocen es su labor como compositor de canciones y que le llevó a ganar uno de los premios más importantes del país. Y es que el humorista español ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm en 1993 con una canción suya.

Motos es el autor del tema "Sabed amigos", interpretado por el grupo Romero y sus amigos, y que le valió para alzarse con la victoria en el famoso certamen musical celebrado en Benidorm y en el que han participado artistas de la talla de Julio Iglesias y Raphael, entre otros. Asimismo, el presentador admitió en 'El Hormiguero' que se trataba de "un premio personal" que le hizo "mucha ilusión".

Sobre el motivo de su participación en el concurso, Pablo Motos explicó que se debía al trabajo que tenía como locutor en una emisora: "Estaba en la radio y había un técnico que era ciego al que le hice una canción. Luego hicimos una versión y la llevamos a Benidorm y ganamos". "La letra decía: '‘Sabed amigos que no es tan grave lo mío. De todos nuestros sentidos la vista no es nuestro fuerte. Somos como tú y como aquel. Tal vez no podamos ver, pero estamos vivos'", añadió.

En el programa de Antena 3, el valenciano también mostró imágenes de su paso por el Festival Internacional de la Canción. "Estoy sin barba y gordo", afirmó Pablo Motos que también añadía que tenía una "ausencia absoluta a la hora de componer, también a la hora de vestir".

No se trata de la primera ocasión en la que el presentador y locutor se pronuncia sobre el tema en televisión. Y es que Bertín Osborne ya le preguntó sobre el tema en el programa 'En la tuya o en la mía' que presentaba en Televisión Española.

