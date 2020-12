La cantante beniarresina Samantha Gilabert, conocida por su paso por 'Operación Triunfo 2020', ha acudido al programa de 'La Resistencia' para presentar su primer disco en solitario 'Nada'. En la entrevista, la ex triunfita ha desvelado, en un descuido, que su próximo single será una colaboración con el músico colombiano Juanes.

Los olivos han sido otros de los sorprendentes temas que trataron en el programa del jienense David Broncano. Y es que la alicantina le dijo al presentador que en Beniarrés hay más olivos que en Jaén y que, de hecho, le iba a traer aceite de su localidad. "Lo habría escupido, soy de una provincia que es la mayor productora de aceite del mundo", le contestó Broncano.

"¿Tu sabes que el Rey Juan Carlos ha saboreado el aceite de mi pueblo?", le debatió Samantha. A lo que el conductor de la 'La Resistencia' le respondió jocosamente con una afirmación difícil de superar: "En el mío ha probado muchas cosas y es mejor que no vayamos por ahí".

La visita de la ex triunfita se ha producido tras la polémica por el zasca viral del community manager del espacio de Movistar+. Y es que, después de que el hashtag #SamanthaAlaResistencia se convirtiese en trending topic en Twitter, la cantante publicó el siguiente comentario citando al programa y Broncano: "Tendremos que hacer algo, ¿no?". Un tuit que le salió rana y borró minutos más tarde después de que el responsable de las redes sociales le contestara con una cita de Jorge Ponce: "Persigue tus sueños pero sin fliparte".

Samantha, entre risas, explicó que el comentario le generó "un trauma" y borró el tuit y hasta su cuenta de Twitter: "La gente empezó a meterse conmigo de una forma muy heavy y me decía fracasada, arrastrada y amargada". "No me sentí ofendida por el comentario de la cuenta de 'La Resistencia' ni de Pau -el community manager- pero no supe como gestionarlo y borré mi perfil durante un minuto y medio", añadió.

La ex concursante de 'OT 2020' también aprovechó su paso por el espacio de Movistar+ para presumir de Beniarrés: "En mi pueblo hay 6 bares, son muchos para menos de 1.000 habitantes, y es una maravilla"