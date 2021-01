La tercera edición 'La isla de las tentaciones' no para de dar disgustos a los productores del programa. Y es que tras el escándalo de la filtración de los vídeos sexuales explícitos en los que se puede ver a Isaac y Marina realizando sexo oral y a Lola y Carlos en la piscina, ahora se suman otros nuevos en los que se puede ver algunos de los momentos cumbre de la edición: la reacción a algunas de las infidelidades de las parejas en las hogueras.

Se desconoce si los últimos vídeos, grabados este verano durante el desarrollo del 'reality show' en República Dominicana, pertenecen a un avance que se publicará más adelante o, simplemente, otras filtraciones que se suman a la cada vez más abultada lista. No obstante, lo cierto es que muestran las parejas que posiblemente romperán a causa de algún affaire e incluso cómo un participante rompe la alarma que avisa si un concursante ha rebasado los límites.

La difusión de estos vídeos, y en especial el de Marina e Isaac, ha puesto contra las cuerdas a 'La isla de las tentaciones', cuya productora ha lanzado un comunicado señalando que ha puesto en marcha una investigación interna para clarificar los hechos e identificar a los responsables.

Manuel y Lucía, ¿relación rota?

Manuel y Lucía es una de las parejas cuya relación tiene más probabilidades de romperse durante el programa. Y es que en las imágenes publicadas en TikTok se puede ver a ella indignada con la actitud de él. "Que no, que no y punto: se terminó, que se acabó y no aguanto más: he llegado a mi límite", grita la joven mientras que abandona la hoguera en la que enseñan los vídeos de las infidelidades. También aparece Manuel, en una especie de hoguera de confrontación o final, llorando solo y desconsolado.

La posible reacción podría suceder después de que él tuviese mucha afinidad con una de las solteras que todavía no ha revelado 'La isla de las tentaciones': Fiama, de la primera edición.

La reacción de Jesús a la infidelidad de Marina

Tras filtrarse el vídeo explícito sexual en el que se puede ver a uno de los solteros, Isaac, realizando un cunnilingus a Marina, la reacción de Jesús es uno de los momentos que más esperan los seguidores del programa. En las nuevas imágenes se puede ver a ella diciendo "es que nadie me va a entender". Por su parte, su pareja señala: "Que mi chica de 5 años me haga esto es como que me clavaran un puñal, ya se dará cuenta".

Diego: "Era impensable que llegáramos a este punto"

La relación de Diego y Lola también se pondrá contra las cuerdas y, de hecho, parece prácticamente rota. "Era impensable que ninguno de los dos aquí llegaría a este punto", indica él. "Se abrazan y parece que se gustan de verdad", apunta ella entre lágrimas.

Más lágrimas de Raúl y Claudia

Continuamos para bingo. Y es que la relación de Raúl y Claudia tampoco parece que sobrevivirá a 'La isla de las tentaciones'. "Yo creo que se le está yendo la olla y me siento como el culo", afirma él mientras que sus compañeros se acercan para abrazarlo y animarlo. En este vídeo incluso se puede ver a la presentadora, Sandra Barneda, cabizbaja y casi al borde del llanto.

Por su parte, Claudia también aparece llorando: "Es que era lo que yo sabía que iba a ver, me da asco".

Lara, también indignada

"No quiero estar con Hugo, te lo juro", afirma Lara en el vídeo publicado en TikTok. Entonces nos preguntamos: ¿Alguna pareja no caerá en la tentación o será la primera edición en la que todas romperán durante el transcurso del programa?

La alarma de la tentación

Los concursantes no serán los únicos que sufrirán en el programa. La alarma de la tentación, que avisa si una de sus parejas ha sobrepasado los límites, la romperá uno de los chicos del programa.