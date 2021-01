El periodista alcoyano Emilio Doménech se ha convertido en el protagonista del "rosco" de 'Pasapalabra'. Y es que el concursante Pablo Díaz se acordó del colaborador de 'El objetivo' y 'Al rojo vivo', también conocido como Nanisimo, cuando el presentador Roberto Leal le preguntó por un condado de Estados Unidos, situado en el estado de Georgia y con sede en la localidad de Lakeland, que comience por la letra L.

La respuesta del popular participante llamó mucho la atención de los seguidores del programa de Antena 3: "Hubo una segunda vuelta en Georgia. Hay un streamer que se llama Nanisimo, que trabaja para Atresmedia y Newtral, y yo seguí en su Twitch esas elecciones al Senado con los condados. Un saludo para Emilio Doménech". No obstante, Pablo Díaz desconocía el nombre del territorio y tuvo que pasar el turno en varios ocasiones.

Finalmente el joven no contestó la respuesta correcta: Lanier, nombre del condado de Georgia. No obstante, sus 21 aciertos en 'El rosco' le valieron para hacerse con la victoria frente a Luis, que acertó el mismo número de palabras pero tuvo un fallo en la letra H.

El periodista de Alcoy se pronunció al respecto inmediatamente después mediante su cuenta de Twitter tras una multitud de comentarios. "¿Quién me iba a decir a mí hace dos años que mi obsesión con los condados en las senatoriales de segunda vuelta de Georgia acabaría con mención en puto 'Pasapalabra'? Si es que es surrealista, no me jodas", señaló Emilio Doménech.

Quién coño me iba a decir a mí hace dos años que mi obsesión con los condados en las senatoriales de segunda vuelta de Georgia acabaría con mención en puto Pasapalabra.



Si es que es surrealista, no me jodas.https://t.co/fZeFXrPRaQ — Emilio Doménech (@Nanisimo) 25 de enero de 2021

La reacción del periodista de LaSexta también fue recogida por el mismo Pablo Díaz que retuiteó el comentario apuntando que "la fiebre maricoper la has extendido hasta límites insospechados".