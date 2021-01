El alicantino Francisco Piñero, que interpretó el personaje de El Brechas en la serie "Aída", reapareció la noche del miércoles en televisión para buscar pareja. Lo hizo en el programa de citas "First Dates", donde el hoy tatuador, de 33 años, ofreció una cena de alto voltaje con Sonia, la chica con la que le emparejó el espacio presentado por Carlos Sobera.

Se presentó recordando su pasado televisivo: "Ahora mismo soy tatuador, pero también trabajé en Aída, tenía un personaje que era El Brechas". A quien le falle la memoria, era el amigo de Jonathan, el hijo de Aída. En la telecomedia se peleó con Fidel y mantuvo un romance con La Lore.

En "First Dates" mostró el mismo desparpajo que el macarra al que encarnó en la serie. "Me gustan las chicas que me traten bien en la cama", fue su carta de presentación.

Para más señas, dijo que buscaba "a una chica que sea como yo, encantadora. Que sea graciosa, que le guste pasárselo bien... Me gustan las chicas que sean atractivas, con curvas, sexuales, que llamen la atención y me traten bien en la cama".

"En una mujer siempre busco aptitudes que se parezcan a las de mi madre. Me gustan chicas organizadas, que me cuiden, que me llamen amor, que me digan cariño como me dice ella, me compren ropa...", señaló Fran, que vive en Alicante.

Sin pelos en la boca, el concursante señaló que le encanta "sentirse como Jesucristo": "Me circuncidaron y he llevado mi propia corona de espinas", detalló.

Y si él llegó valiente al programa, no se le quedó atrás su cita, Sonia, una valenciana de 30 años que se describió como una chica "coqueta y sensual porque tengo sangre latina".

Ella, que trabaja en una clínica de estética, quiere encontrar a un hombre "ambicioso, que tenga sus metas, que le guste superarse y estar mejor en su vida, no que se conforme".

Realizada cada declaración de intenciones por parte de los comensales, comenzó la química en forma de juegos de palabras picantes e insinuaciones no muy soterradas.

Fran pidió para cenar un tataki de atún y ella se apresuró a advertir que "te gusta la carne fresca". Fue el inicio de un tonteo que fue a más. Él admitió a cámara que le había gustado el color de la piel, los labios y el escote de su cita.

"Te voy a hacer el truco de la varita", le anunció el alicantino, para sacar a continuación un pañuelo de seda que estaba "perfumado con feromonas".

¿Feromonas y magia como armas de seducción en una misma cita? 🤔 ¡Eso es ir preparado! 😉 Ahora solo hace falta que Fran logre conquistar a Sonia ❤ ¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates27E 💕 pic.twitter.com/bW4ospHoqT — WarnerBros TV España (@WarnerBrosITVP) 27 de enero de 2021

No se arredró la valenciana: "Eres mágico y yo puedo ser tu chica mágica". El Brechas echaba humo: "Si puedo pegar un clavete, lo pego", dijo tras oír a su cita comentar que "yo soy la tierra y tú eres el agua que riega la tierra... para que salga el fruto".

Tras la cena, ya en el reservado, se marcaron un baile bien pegaditos, aunque Sonia le hizo una "cobra" al alicantino cuando se lanzó a besarla. "Conmigo quien se lo gana, lo tiene, quien no, no", subrayó la valenciana.

Aún así se daba por hecho que los tortolitos aceptarían verse de nuevo tras esa primera cena, pero El Brechas sorprendió al comunicar que "como pareja no tendría una segunda cita con Sonia porque no es la mujer de mis sueños ni de mi vida, la que me inspira energía. Pero como amigos sí que me tomaría una copa de vino". Y le haría el truco de la varita, "un truco que no se explica, se siente", apostilló con picardía.

Dos parejas más con alicantinos en ese mismo programa de "First Dates"

En ese mismo programa pudimos ver a más alicantinos: Kenai, un dependiente de Alicante, de 27 años y gay, que no entiende cómo siendo "guapo" le ha ido "tan mal en el amor.

Su cita fue también de Valencia, como en el caso de Fran Piñero. Se llama Christian, es un camarero de 29 años y se definió como "gay de sangre real".

"No he estado con ningún chica. Ni me he dado un beso ni nada. Soy súper virgen de chicas. No he probado almeja ni la voy a probar. Eso lo tengo súper claro", señaló

Los dos chicos se dieron buena impresión y mantuvieron una charla variada y amena, en la que vieron que ambos tenían bastante en común. Por ejemplo, a ninguno de los dos les van los tríos, ni las parejas abiertas ni los hombres bisexuales. Kenai abundó ante la cámara en que "es difícil encontrar lo mismo que tú y justo él estaba buscando algo más tradicional, normal y estable".

Además de eso, los dos descubrieron que sus anteriores parejas les habían sido infieles. "Tenía una relación de 10 años y me puso los cuernos. Estuve casi un mes intuyendo que estaba saliendo con otra persona a la vez que conmigo. Cuando me enteré le dije que se acabó... Yo no soy ningún pibón, pero si vieses con el que se fue... Era un coco de Mordor", relató Christian.

Kenai corroboró que su ex a él le ponía los cuernos "con unos cardos...".

En este caso no hubo sorpresa y el buen rollo mostrado durante la cena sirvió para que en "La decisión final" ambos aceptaran tener una segunda cita para conocerse mejor, ya sin cámaras: "Me parece un chico interesante, tenemos los mismos pensamientos y también me parece guapo", explicó Christian sobre el alicantino.

Que a Kenai no le guste Britney no significa que no pueda tener una segunda cita con Christian. ¡Hora de despedirse! ¡Buenas noches! 😘 #FirstDates27E https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/Ax9p05v0v3 — First dates (@firstdates_tv) 27 de enero de 2021

Hubo en el mismo programa una tercera pareja cumpliendo las mismas premisas: emparejamiento de Alicante y Valencia.

Ángel necesita encontrar a la mujer que sepa entender su situación laboral. ¿Será Carla la mujer que buscamos? 🤔 #FirstDates27E https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/WtgANVgKxw — First dates (@firstdates_tv) 27 de enero de 2021

Ángel, un comercial técnico de 55 años que vive a caballo entre Alicante y Alemania, tuvo como cita a Carla, una comercial y emprendedora valenciana de 48 años.

Él está divorciado y tiene dificultades para encontrar una relación estable por sus continuos viajes de trabajo. Ella aseguró que atrae a hombres más jóvenes que ella, pero ninguno le consigue enamorar. Ángel no quiso ver de nuevo a Carla y ella opinó lo mismo.