Las series de febrero: de «Big Sky» al regreso de «Hierro» y «Hache»

Febrero incluye nuevas temporadas de Huierro o Hache y el debut de un nuevo canal en Disney+, Star, que además de nuevas series originales supondrá el desembarco de títulos que ya son historia de la televisión como 24, Mujeres desesperadas, Hijos de la anarquía, Scandal, Anatomía de Grey o Expediente X, entre otras. Y la llegada, también a Disney+, el 19 de febrero, de las cinco temporadas de The Muppet Show.

Big Sky, Disney+. De la mano de David E. Kelley (Big Little Lies) llega este thriller sobre dos detectives privados que hacen equipo con su exesposa y ex-policía en la búsqueda de dos hermanas secuestradas por un camionero en Montana. Está protagonizada por Katheryn Winnick, Kylie Bunbury, Brian Geraghty y Dedee Pfeiffer y junto a Love, Simon son las dos primeras series que inauguran el canal Star de Disney+.

Hierro (T2), Movistar+. Candela Peña vuelve a interpretar a la insobornable jueza Montes en un caso que implicará de nuevo a Díaz, un empresario de oscuro pasado interpretado por Darío Grandinetti. El actor hispano sueco Matias Varela (Narcos) se incorpora en una nueva trama relacionada con una custodia de una pareja separada.

Hache (T2), Netflix. Hache (Adriana Ugarte) asume su nueva vida catapultada a la jefatura del tráfico de heroína en esta segunda temporada de la serie creada por Verónica Fernández y dirigida por el alicantinoJorge Torregrossa y Fernando Trullols, que ya no contará con Javier Rey pero sí con Eduardo Noriega e Ingrid Rubio.

Detrás de sus ojos, Netflix. Miniserie basada en la novela homónima de Sarah Pinborough. Lo que empieza siendo un triángulo amoroso poco convencional se transforma en una psicológica y oscura historia de suspense.

La infamia, Filmin. Ganadora del Bafta a la mejor miniserie de televisión en 2018, se basa en los hechos reales que llevaron a la desarticulación de la red de abuso sexual de menores en Inglaterra. Escrita por Nicole Taylor (El nido) y dirigida por Philippa Lowthorpe (Rompiendo las normas).

Devils, Movistar+. Gracias a un acuerdo con Universal llega este thriller de diez episodios, con Patrick Dempsey y la española Laia Costa en el reparto principal, ambientado en el despiadado mundo de las finanzas de Londres en 2011 y basado en la novela superventas de Guido Maria Brera I Diavoli.

Fantasmas, Movistar+. Comedia de situación británica, de humor absurdo, que gira en torno a un variopinto grupo de fantasmas de diferentes épocas que se han propuesto echar de su mansión a los nuevos inquilinos que la ocupan, una pareja que ha heredado la casa y quiere convertirla en un hotel.

The lady and the dale, HBO. Miniserie documental producida por los hermanos Duplass que retrata el ascenso y la caída de la empresaria transgénero de los 70 Elizabeth Carmichael y su revolucionario automóvil The Dale.

Vitals. Una historia humana, HBO. Docuserie que refleja los momentos más duros de la primera ola de la pandemia de covid-19 en un hospital de Sabadell acompañando a un grupo de afectados por el virus durante su estancia en el hospital y hasta el interior de sus casas durante varias semanas de marzo a junio.