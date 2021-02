"365 días" (365 DNI) se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix de 2020, pero no por la calidad del argumento o la actuación de los intérpretes. El filme polaco fue acusado de promover la cultura de la violación, rozar la pornografía y ofrecer una visión romántica las relaciones tóxicas.

La película, que fue vapuleada por la crítica por su vergonzante trama llena de clichés machistas, lanzó al estrellato a uno de sus protagonistas: Michele Morrone. El actor italiano que interpreta Massimo Torriccelli despertó multitud de halagos por su físico en redes sociales, así como por sus escenas eróticas, y ya supera los once millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Y, ahora, ha saltado la noticia de que ha fichado por Atresmedia para participar en la segunda temporada de 'Toy Boy'. De esta forma. Marrone se incorpora al reparto de la serie que seguirá encabezado por Jesús Mosquera, Cristina Castaño y María Pedraza.

La ficción se estrenará en primicia en ATRESplayer PREMIUM y, tras su emisión en esta plataforma, llegará a todo el mundo de la mano de Netflix, donde ya está disponible la primera temporada.

Morrone, que cumplió 30 años a finales de 2020, también ha participado en otras películas polacas e italianas como "Bar Joseph" y ha llegado a participar en la versión de Italia de "Mira quién baila" ("Ballando con le Stelle"). El intérprete, además, es padre de dos hijos con su exesposa, Rouba Saadeh, una diseñadora de moda libanesa. Y, tras el divorcio, llegó a trabajar como jardinero en una remota aldea de 1.000 habitantes porque, según apunta, "no tenía más dinero en el bolsillo" y se "encontraba en un estado grave de depresión".

Además de actor, modelo y jardinero, el protagonista "365 días" también se ha dedicado a la música. Morrone es cantante y guitarrista profesional y ha llegado a lanzar un disco: "Dark Room". Su canción más conocida es "Feel it", que supera los 20 millones de reproducciones en Youtube y pertenece a la banda sonora del filme de Netflix, aunque también tiene otras como "Hard For Me", "Watch Me Burn", "Do it Like That" y "Rain in The Heart" .