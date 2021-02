Pablo Motos ya ha dado negativo en coronavirus. El presentador de 'El Hormiguero' ha sido el encargado de contarlo a través de sus redes sociales, donde hace unos días informaba de que había dado positivo en una PCR que se hizo después de haber dado negativo en otra anterior.

"Ya estoy negativo. Esta mañana me han hecho tres PCR de distinto tipo para asegurarse muy, muy bien y en las tres he dado negativo. Estoy muy feliz y muy contento", ha explicado Motos en un vídeo en Instagram, donde también avanza su fecha de vuelta al programa: "No voy a volver al programa por prudencia hasta el jueves, aunque podría volver mañana porque estoy 100% negativo", expresaba.

Motos ha aprovechado para dar las gracias a sus seguidores por "el afecto para llevarme de la mano en estos días tan raros". El pasado lunes anunciaba que, tras haber estado en contacto con un positivo, se debía quedar en casa, faltando por primera vez en 15 años a su programa. Un día más tarde Motos anunciaba que era negativo y que su contacto también lo era, por lo que todo se quedaba en una falsa alarma. Sin embargo, al rato después el presentador explicaba que en otro test había dado positivo. Fue el miércoles cuando se confirmó que era positivo y que debía quedarse apartado de 'El Hormiguero'.

Una semana después, es decir, este jueves, Pablo Motos volverá al programa que durante estos días ha estado conducido por Nuria Roca. Tras conocerse la noticia, la colaboradora saltaba a primera línea con una buena acogida por parte del público. De hecho, 'El Hormiguero' con Suanna Griso y con Roca como presentadora sustituta fue el quinto más visto de la historia del programa.