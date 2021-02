El humor, las series y los recuerdos estarán muy presentes en las principales cadenas durante la noche de este martes. En La 1 de TVE, a las 22:45 horas, Dani Rovira hablará de éxito y fama con Ana Milán, Imanol Arias, Hiba Abouk, Angy Fernández, Fran Perea, Natalia Sánchez y Vanesa Martín en la nueva entrega de 'La noche D'.

A las 22:45 horas, 'Mujer' regresa a Antena 3 con un nuevo capítulo. En esta entrega, un sueño extraño en el que aparece Yeliz alterará a Bahar... A medida que se acerca a descubrir la noticia de la muerte de su amiga cada día que pasa, Doruk y Nisan correrán un gran peligro... Además, Doruk y Nisan no terminan de estar cómodos en la casa. La vida con Sarp, Piril y los niños no es tan ideal como ellos pensaban.

Por su parte, Cuatro emite esta noche (22:50 horas) una nueva entrega de' The good doctor'. En esta ocasión, mientras Shaun se enfrenta a Meléndez para tratar a un conserje del hospital gravemente enfermo, Lim se arriesga a una demanda por intentar reparar la circuncisión ritual de una adolescente. Glassman elige exhaustivamente un médico para su cirugía cerebral.

'Love is in the air' (22:00 horas) ocupará toda la franja del prime-time de Telecinco durante la noche de este martes. En sus nuevas entregas, la faceta más vulnerable de Serkan sale a la luz. El arquitecto se viene abajo al recordar a su hermano junto a su madre y se vuelca ayudándola para que ella pueda superar su mayor miedo: salir de casa.

Además, El Gran Wyoming recuerda esta noche (a las 22:30 horas) a sus padres junto a Mamen Mendizabal en 'Palo y astilla'. Crecer con una madre ausente, ingresada a causa de las profundas depresiones que sufría, marca profundamente a José Miguel Monzón y su familia. Desde la farmacia del madrileño barrio de Prosperidad a los escenarios, recorremos los hitos que marcaron su carácter y le llevaron a ser el showman que es hoy día.