Cuenta atrás para 'Supervivientes 2021'. Mediaset ya trabaja junto a la productora Bulldog TV para la nueva edición del concurso que se prevé que se emita a partir de abril. Es por ello que ya están ultimando todos los detalles y, al parecer, la lista de participantes ya está cerrada al 100%.

Dos de los nombres que suenan más fuerte para el 'reality show' son Kiko Rivera y José Antonio Canales Rivera. Según informa la revista 'Diez Minutos', el hijo de Isabel Pantoja volverá a la isla tras participar en 'Supervivientes 2011', que ganó Rosa Benito, con un caché muy elevado, lo cual se permitiría sanear sus cuentas. Y es que Hacienda le reclama 46.000 euros.

El torero José Antonio Canales Rivera es otro de los que se prevé que sea concursante. El primo de Kiko Rivera ya ganó 'La isla de los famosos' de Antena 3, en el año 2004, por lo que partiría con ventaja. La influencer Mar Torres, exnovia de Froilán, también es otro de los posibles fichajes según Formula TV.

Si hace unos años las ediciones se llenaban de ex participantes de 'Mujeres, hombres y viceversa', todo apunta que ahora será 'La isla de las tentaciones' el comodín que utilizará Telecinco para rellenar el casting. Tal y como indican varios medios, Tom Brusse y Melyssa Pinto se reencontrarán en Honduras tras romper en República Dominicana, donde se graba el 'reality show' de parejas. Otro que volverán a ver los espectadores será, previsiblemente, Isaac 'Lobo', el tentador que ha puesto a prueba a Marina en esta última edición.

No obstante, según señalan varios medios de prensa rosa, Mediaset también prevé la participación de varios viceversos como Cynthia Martínez y Efrén Reyero, ex de Marta López. Relacionado con el caso 'Merlos Place' también podría concursas la periodista Alexia Rivas, ex de Alfonso Merlos, en 'Supervivientes 2021'.

Otros de los famosos que baraja la cadena son el bailarín Rafael Amargo; Makoke, ex de Kiko Matamoros; la influencer Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito; y las ex 'granhermanas' Amor Romeira, Mayte Galdeano y Fayna Bethencourt.