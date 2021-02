'Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil' ha aterrizado en la oferta de contenidos de la plataforma de Netflix y está dando mucho de qué hablar. La serie del productor ejecutivo y director Joe Berlinger trata de aclarar la misteriosa desaparición de la joven Elisa Lam en el Hotel Cecil de Los Ángeles en 2013, un establecimiento que acumula leyendas negras relacionadas con crímenes, suicidios y fantasmas.

Las imágenes de la desaparición de Elisa Lam dieron la vuelta al mundo en 2013. En el vídeo se podía ver a la joven universitaria de 21 años actuar de forma extraña en un ascensor minutos antes de desaparecer. Su cuerpo fue encontrado desnudo en el tanque de agua de la azotea del edificio tras dos semanas de investigación.

La muerte de la turista fue el más mediático de los sucesos que ocurrieron en el hotel de Los Ángeles, pero no el único. Diversos sucesos criminales, paranormales, suicidios y desapariciones han sucedido en este lugar. Es el caso de Elizabeth Short, bautizada por la prensa como "la Dalia Negra", que fue vista por última vez en el Hotel Cecil y que, hoy en día, es un caso sin resolver. Y es que el establecimiento considerado como "maldito" incluso llegó a inspirar una de las temporadas de 'American Horror Story', protagonizada por Lady Gaga.

Las críticas que acumula el tenebroso lugar son, cuanto menos, demoledoras en Google, donde cuenta con una puntuación de 3,1 sobre 5 estrellas. Y muchas de ellas incluso revelan supuestas situaciones paranormales. Una de ellas explica lo siguiente en su reseña: "Fue el hotel más tenebroso que he visitado....Me ocurrieron cosas supremamente raras y paranormales. Le doy 3 estrellas porque el servicio es bueno, lo único es que pasan cosas rarísimas". "Cuando entre a mi habitación sentí un escalofrío por todo el cuerpo y en la noche se escucharon ruidos extraños", añade otro.

Otra de las críticas de una usuaria recogidas por la plataforma apunta lo siguiente: "Llegué sin conocer la historia y me quejé del ruido que se escuchaba en la habitación vecina, llamé a las puertas de las habitaciones pero nunca me respondieron, me quejé en recepción y las habitaciones no estaban ocupadas. El hotel puede resultar misterioso o cómplice de diversas actividades que ahí sucedieron. Yo me enteré tiempo después y mi estancia fue un poco perturbadora".

"En verdad el hotel está perfecto salvo por el hecho de que hay unas vistas indecentes en las ventanas y el colchón lleva sin limpiarse como tres años. Le recomiendo el hotel a Santiago Abascal, seguro que le viene bien un respiro de tanta Españita en un lugar tan acogedor", comenta una turista española.

Otros incluso acuden realizando lo que se conoce como "turismo negro", es decir, viajes a sitios asociados con la muerte y la tragedia. "No me pasó nada raro por suerte, pero fue interesante pasar tiempo en esas instalaciones en las cuales han sucedido tantas muertes y desgracias", indica uno. "Me gustan los hoteles embrujados, aunque parezca una locura es mi hotel favorito porque ahí estuvo Richard Ramírez y asesinó a 13 personas en la habitación 13 y siempre se escucha como si estuvieran llorando, además en las noches sientes la sensación de que alguien te esta ahorcando, también es mi favorito porque... La serie de 'American Horror Story: Hotel' se inspiró en este establecimiento para hacer el 'Hotel Cortez'", señala otra usuaria.