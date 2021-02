'La isla de las tentaciones' está lanzando a la mayoría de sus concursantes al estrellato. Y es que muchos de ellos se convierten en rostros recurrentes de Telecinco que participan en otros 'reality shows' y programas de la cadena. Asimismo, otros optan por enfocarse al mundo de los influencers dado que su número de seguidores suben como la espuma según se emiten los episodios. Y es que, como dice el refrán, "no hay mal que por bien no venga": perder la pareja por un puñado de likes y followers.

Es el caso de Melyssa Pinto y la ilicitana Melodie Peñalver, que acumulan un millón y 800.000 seguidores en Instagram respectivamente. Su popularidad en las redes sociales es tal que, según apuntan algunos medios de la prensa rosa, su caché por fotografía patrocinada en la red social ascendería a más de 1.500 euros.

Sin embargo, en los últimos meses diversos ex concursantes de 'reality shows' de Mediaset, así como otros influencers, han comentado en redes sociales que han rechazado participar en 'La isla de las tentaciones' con sus parejas. Según comentan, habrían rechazado la propuesta de la productora por no querer poner en peligro su relación sentimental, aunque otros apuntan que el caché ofrecido era "muy bajo".

Una de las que habría dicho "no" a 'La isla de las tentaciones' sería Corina Randazzo y su pareja. La joven argentina saltó a la fama a raíz del dating show de Cuatro 'Un príncipe para Corina'. No obstante, luego participó en diversos concursos y programas: '¡Mira quién baila!' (TVE), 'Vergüenza ajena Made in Spain' (MTV), 'Tú, yo y mi avatar' (Cuatro) y 'Viajeras con B' (Ten).

Según explica en su canal de Youtube, considera que en el programa de Telecinco “lo fuerzan todo: te ponen en una situación donde te fuerzan a portarte mal y a hacer cosas que no harías… Encima lo que le muestra a la pareja, son montajes; no es la escena completa”. Asimismo, Randazzo señala que, para ella, entrar en un 'reality show' así “significa estar dispuesto a perder a tu pareja porque en eso consiste el programa, es el único objetivo”.

Otra de las que habría descartado la oferta del programa es una vieja conocida de la concursante Marta Peñate: Amanda Rodríguez. Ambas coincidieron en 'Gran Hermano' y su relación fue de mal en peor. La reunión de las dos enemigas podría haber sido el plato fuerte de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' pero ella rechazó la propuesta. En concreto, Amanda confirmó que ella y su pareja, Edu, habían descartado la oferta económica al considerarla muy baja.

Otra 'gran hermana' que no quiso participar en el programa es Beatriz Retamal, ganadora de 'GH 17'. Según ella confirma, la también ex concursante de 'Supervivientes' fue tentada para formar parte del casting de la tercera entrega junto a su pareja Adrián. La participación de la ex de Rodri Fuertes podría haber sido un gancho para fichar a su actual pareja, Adara Molinero, para los debates de la edición.

La influencer Patricia Domínguez, más conocida como Patrizienta, es otra de las candidatas que la productora habría tentado. La joven, que cuenta con más de 160.000 seguidores en Instagram, ha asegurado que 'La isla de las tentaciones' contactó con ella para ofrecerle participar a cambio de "unos mil y pico euros". Según señala, la oferta de pareció "una broma" dado que gana más quedándose en casa sin abandonar su negocio.

Sin embargo, la influencer matizó que en la propuesta se explicitaba que "eran dos meses de grabación a gastos pagados (viajes, dietas, alojamiento...)".