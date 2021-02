El martes 23 de febrero se cumplía una semana del último enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, que desde entonces no ha vuelto a pisar el plató de 'Sálvame'. Su ausencia ha hecho saltar todas las alarmas y los espectadores han comenzado a preguntarse si la de Paracuellos se ha marchado para no volver.

Antonio Rossi afirmaba el pasado viernes en 'El programa de Ana Rosa' que su compañera no quiere hablar de este tema, pero confiaba en que va a regresar a su puesto cuando la situación se tranquilice.

Sin embargo, más de una semana después de la bronca, sobre la que no se ha vuelto a pronunciar ninguno de sus protagonistas, la vuelta al trabajo no se encontraría entre los planes de la 'princesa del pueblo'.

En medio de esta situación, Carlos Herrera le ha tendido la mano a la ex de Jesulín de Ubrique. El locutor de COPE ya le lanzó una oferta de trabajo el pasado verano, coincidiendo con sus discrepancias políticas con Jorge Javier. "No te niego que me gustaría tener una sección con ella para tomar temperaturas acerca de las realidades políticas y sociales", dijo el periodista por aquel entonces.

Este miércoles, una de las colaboradoras de Herrera ha especulado con la posibilidad de que Belén fiche por otro programa de Telecinco: 'Viva la vida'. "Está buscando trabajo, no sé a qué estamos esperando", ha dejado caer. Rápidamente, el conductor del programa le ha hecho una propuesta al rostro de Telecinco: "¿A qué estamos esperando? Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras".