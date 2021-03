Hace 17 años el alicantino Juanjo Mateo Rocamora se alzó con el triunfo en la sexta edición de 'Gran Hermano'. Con su carisma y peculiar estilo a lo John Travolta en 'Fiebre del sábado noche', el taxista de Alicante se metió en el bolsillo a los seguidores del 'reality show' de Telecinco, presentado por Mercedes Milá, y se hizo con el preciado maletín de los 300.000 euros.

No sólo eso. El televisivo concursante también encontró el amor en una de sus compañeras de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: Diana Bartolomé. La relación duró poco más de dos meses y hoy en día ambos se han convertido en anónimos de nuevo tras llegar a ser dos rostros muy conocidos en un programa que, por aquel entonces, cosechaba récords de audiencia.

En aquella edición de 'Gran Hermano' también participaron Nicky Villanueva y Beatriz González-Rico, más conocida como "la legionaria". Asimismo, en 'GH 6' pasó algo que no ha sido muy común en la historia del concurso, y es que dos de los concursantes que entraron como reservas llegaron a la final: Conrad Chase y Natacha Jaitt. Al final, se alzó con el triunfo el único finalista que entró en el concurso en la primera gala: Juanjo Mateo.

El romance entre Juanjo y Diana, a la que se le conocía como 'Dulcinea', copó gran parte de los vídeos emitidos del programa de Mediaset. Sin embargo, una vez que los focos del 'reality show' se apagaron, él optó por no vender su relación en revistas y platós de televisión. Ella sí que concedió un par de entrevistas una vez que cortaron. "No puedo decir que me fue infiel, pero me dejó sola en muchos momentos importantes en mi vida y, lo más fuerte, que después de embolsarse 300.000 euros, a mí me debe este señor 9.000 que nos gastamos en muebles cuando decidimos irnos a vivir juntos", señaló ella en una publicación de la prensa rosa.

En 'Gran Hermano' no es oro todo lo que reluce, y el alicantino no se cortó a la hora de criticar a la productora, Zeppelin, por las "condiciones abusivas". En concreto, Juanjo Mateo afirmó en una entrevista que consideraba que el 'reality show' no estaba bien pagado: "No me sentí bien pagado porque mi vida cambió. Mi intimidad me la pagaron a 90 euros diarios, un precio nada acorde con lo que perdí; para ellos prima el interés económico".

El ganador de 'GH' se alejó de la televisión poco después de su triunfo y volvió a Torrellano, en Alicante, para seguir trabajando como taxista. Y así continúa siendo 17 años después de su andadura televisiva. Dejó atrás su fama pasajera y hoy en día vive en el mayor anonimato. Incluso dejó de ver la televisión porque "no vale la pena" y su perfil en redes sociales carece de actividad.