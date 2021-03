La tercera edición de 'La isla de las tentaciones' afronta su recta final y los espectadores se no pierden ningún detalle. Con la hoguera de confrontación entre Lola y Diego como plato fuerte del próximo episodio, los seguidores del 'reality show' han centrado su atención en otra secuencia inédita que han adelantado en 'El Debate' y que les ha desconcertado.

Los 'hashtag' en los que se comenta 'La isla de las tentaciones' acaparan semana tras semana los 'trending topic' de Twitter en España y en esta ocasión no ha sido una excepción. Entre los tuits más populares se ha colado unas imágenes en la que se puede ver a Lola desolada observando una pizzas mientras que las otras participantes se preparan el almuerzo y le hacen el vacío. No obstante, lo que ha llamado poderosamente la atención de los tuiteros es el acompañante que aparece junto a ella: un perro.

Hasta ahora no había constancia de que alguna mascota conviviese con los protagonistas del formato de Cuarzo Producciones en Villa Montaña o Villa Playa. Es por esta razón que la presencia del can ha dejado boquiabierto a más de uno en Twitter.

No obstante, lo que está claro es que la mascota no es Horus, el rottweiler que comparten Lola y Diego y que tantos memes ha protagonizado en redes sociales. Y es que uno de los motivos que más preocupa a la joven de su posible ruptura es tener que separarse de can, que está a nombre de él. De hecho, las mofas y las bromas no se han hecho esperar.

#TentacionesDBT6

Soy yo o acabo de ver un perro en la Villa?? pic.twitter.com/Xa5ztdhnzi — Jose (@josiitogf896) 1 de marzo de 2021

Es cosa mía o he visto un perro en la villa#TentacionesDBT6 pic.twitter.com/6YoCXLlHq0 — ᵖᵃᵘˡᵃ (@Paulaariios_) 1 de marzo de 2021

Toda España intentando ver de nuevo al perro que se ha colado en las imágenes inéditas



#TentacionesDBT6 pic.twitter.com/sh0jBlzkk3 — Fernando Simoff (@FernandoSimoff) 1 de marzo de 2021

lol que hay un perro en la villa de las niñas #TentacionesDBT6 pic.twitter.com/0cxoBdttEc — balta:): (@baltaacortijoss) 1 de marzo de 2021

Por su parte, la propia Lola ha aclarado en su cuenta de Instagram que el perro que aparece en el vídeo se llama Popi. Asimismo, ha explicado que el can acudía a la villa en la que se encuentran hospedadas las chicas para que le dieran comida.