Irene Montero ha protagonizado una de las entrevistas más incómodas de 'La hora de La 1'. La Ministra de Igualdad tuvo un tenso enfrentamiento en su visita al programa con Paloma Cervilla, periodista y colaboradora, después de que la política evitara contestar a una de las preguntas que se le realizó.

El origen de la discusión tuvo lugar cuando la tertuliana habitual del programa presentado por Mónica López lanzó su duda: “Le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un suelo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sus presuntos privilegios”.

La cuestión pareció no gustar del todo a la Ministra, que respondió con otra pregunta: "Y cuando quede archivado, ¿quién repara el daño?"."¿Quién repara el daño de esas portadas, de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos?", añadió visiblemente enfadada por este asunto. Cervilla, por su parte, quiso contestarle de forma tajante: “Hay otros casos de políticos que también han sido condenados en público y la justicia les ha dejado libres”.

Montero le cuestionó la intención del comentario de la periodista: "¿Y qué me quiere decir usted con eso?". "Pues eso mismo. ¿Quién repara el daño ese?", le contestó la colaboradora antes de que la política estallara: "Si se lo estoy preguntando yo a usted". Tras la insistencia de la periodista, la política volvió a sortear el asunto: "¿Quién repara el daño cuando todo esté archivado?".

Cervilla se cansó de las respuestas de la miembro del Gobierno y le comunicó que no le estaba respondiendo. Irene Montero quiso debatirle: “Le estoy contestando con claridad que eso quedará archivado como otros casos e infamias contra Unidas Podemos. Quién reparará ese daño de esas portadas, tertulias y horas de televisión que luego no rectifican al mismo nivel que se ha publicado”. Tras ello, la colaboradora le repitió una duda hasta en ocho ocasiones que la política nunca llegó a contestar: "¿Apoyará investigar el caso de la niñera de su en el Congreso, o no?"