La actriz Marta Nieto ha estallado en su perfil de Instagram tras conocer los comentarios machistas que se pudieron escuchar en una retransmisión vía Facebook de los premios Goya 2021. En dichos comentarios, dos hombres, al parecer trabajadores a los que RTVE abrirá un expediente, lanzaban insultos y palabras misóginas sobre las actrices, cantantes y artistas que desfilaron en la alfombra de los premios más importantes del cine español.

“Esta se llama Marta Nieto. Te digo una cosa, es la buena de todas porque las demás todas 'esqueletillos'”, se puede escuchar tras la aparición de Nieto en el vídeo. “Solo una cantante, Nancy Peluso, y, bueno, una que parecía un 'putón verbenero' llena de tatuajes. No sé dónde había sacado a esta. Dije 'esta cobra', macho. Pero puta, puta... Seguro".

El vídeo se filtró rápidamente en redes y corrió como la pólvora, provocando que Marta Nieto estallara en su cuenta de Instagram con un discurso en el que destaca el sentido del 8M.

El mensaje de Marta Nieto en Instagram

"Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentarios el 8-M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer.

Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotros. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es asunto nuestro. Para nuestro placer. Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo".