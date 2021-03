Melodie Peñalver y Cristian Jerez de 'La isla de las tentaciones' han puesto punto y final a su relación después de 9 años. Si en el final de la segunda edición decidían romper, ahora han decidido dejar de compartir casa en Elche después de que ella haya comprado la parte de él.

Y es que, a pesar de haber roto la relación en el verano de 2020, ambos concursantes seguían compartiendo vivienda hasta hace unas semanas. Una situación que sorprendió a los seguidores del 'reality show' de Telecinco dado que ambos ya habían comenzado una relación con sus respectivos tentadores pero, sin embargo, se turnaban el piso por días. La convivencia se complicó e incluso se llegaron a acusar el uno al otro de dejarse "recuerditos" por la casa como fotografías volteadas o alguna cosa sin recoger.

El inmueble, ubicado en Elche, lo compraron con 24 años y, tal y como explica la joven ilicitana, la hipoteca "estaba a muchos años". Una situación que dificultó la ruptura tras 'La isla de las tentaciones' dado que Melodie Peñalver apunta que "no sabía si venderla o qué hacer, ni se me facilitaron las cosas". "Llegué a poner el piso en una inmobiliaria para venderlo pero finalmente ambas partes hemos llegado a un acuerdo, así que yo le he comprado la parte a Cristian y he liquidado todo", explica en 'Be strong', su canal en la plataforma de Mtmad.

Cristian Jerez, por su parte, también ha confirmado la venta a través de su perfil de Instagram: "Ya no comparto casa con Melodie. El miércoles firmamos, le vendí mi parte y ya no tengo casa yo, así que se ha terminado el compartir con ella la casa".