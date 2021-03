Carme Chaparro se pone esta noche al frente de la segunda temporada de 'Mujeres al poder'. Después de su etapa en 'Cuatro al día', la periodista acompañará a 26 mujeres de todos los ámbitos de la sociedad para conocerlas a fondo, contar su pasado y su presente y mostrar el camino que han recorrido hasta convertir sus sueños en realidad, en una sociedad que aún lucha por la igualdad de oportunidades. YOTELE habla con la presentadora sobre su nueva etapa en 'Mujeres al poder', entre otros muchos temas.

¿Qué vamos a ver a partir de este jueves en la nueva temporada de 'Mujeres al poder'?

Vamos a ver muchas emociones e historias inspiradoras de personas que han luchado por cambiar sus vidas. Creo que llegan tan adentro que no puedes dejar de escucharlas a ellas y a sus entornos y conocer más de sus vidas.

Después de 24 años en un plató, vuelves a salir a la calle para conocer las historias de las protagonistas de 'Mujeres al poder'. ¿Cómo ha sido ese cambio de escenario?

Ha sido muy natural. De hecho, comencé hacer televisión en la calle con 'Ciutadans', que ganó un Premio Ondas, y con la segunda temporada de 'Generació X', ambos en TV3. De hecho, ahora he vuelto a recordar esa etapa. Es como cuando aprendes a montar en bicicleta, que nunca se este olvida. De todas maneras, me gusta tanto lo que hago que se me notaria mucho si no fuese así.

Cuando te ofrecieron este nuevo proyecto, ¿te lo pensaste o lo aceptaste sin dudar? ¿Cómo fue ese momento?

Fue muy curioso porque me lo propusieron cuando fui a presentarles 'Calladita estás más guapa' a los jefes. Estaban muy entusiasmados con el proyecto y a mí me apetecía bastante algo así. En ese momento dije que si me involucraba lo tenía que hacerlo bien y al máximo. Tenía que vivirlo y hacer que el espectador estuviese ahí con ella. Fue algo que no me esperaba y lo he vivido como un regalo que me ha cambiado. Me ha hecho ser más fuerte como persona y mirar muchas cosas de otra manera.

En esta temporada, te desplazas a las ciudades de las protagonistas para conocer mejor sus historias. ¿Cómo han sido esas experiencias de acompañarlas en su día a día?

Todo el programa estaba encaminado a hacer con las protagonistas lo que ellas vivían para que los espectadores también lo viviesen. Soy una persona que le encanta preguntar, escuchar y saber de la gente. El equipo del programa lo hizo de una manera en la que en los escenario en los que íbamos a grabar podía hacer muchísimas cosas con ellas. Me he metido en un paritorio con una cerda, he buceado con Mayka Navarro cuando no tenía ni idea, he conducido en el circuito del Jarama con Teresa Busto (vicepresidenta de Airbus)... Lo he disfrutado como la que más. Me lo he pasado muy bien haciendo cosas que no hubiera hecho si no hubiese estado en 'Mujeres al poder'.

Si te tuvieras que elegir una de las experiencia que has vivido con las protagonistas, ¿cuál sería?

Es que todas me han enriquecido muchísimo. Estar con Laura Caballero fue un chute de optimismo y energía. Estar con Teresa Bustos, que es la vicepresidenta mundial de Airbus, y que te cuente cómo superaba las dificultades y cómo organizaba y dirigía a sus equipos te da mucha resiliencia en tu vida personal y profesional. Logramos un vínculo de confianza tan brutal que acabamos hablando de muchos temas. De hecho, durante estos meses, he hablado con algunas de ellas cuando han tenido algún problema y nos hemos estado comentando nuestras cosas.

¿Cómo ha sido la grabación de 'Mujeres al poder' en plena pandemia? ¿Ha sido dura?

Sí. Primero, porque a mí me encanta besar y abrazar. Soy muy emocional y contenerme en ese sentido con historias muy emotivas no ha sido fácil. Segundo, a nivel de producción, también fue difícil porque ha habido rodajes internacionales que no se han podido hacer por diferentes motivos. Hemos estado en hoteles en los que éramos los únicos ocupantes y en la que no habían ni almendras en el mini bar. También ha sido una manera de recorrernos toda España para ver de otra manera cómo está sufriendo el país y cómo la gente está luchando por mantener sus puestos de trabajo. Eso también ha sido un aprendizaje que se va a ver en el programa porque todas las mujeres con la que hemos estado tras el confinamiento se las ve luchando por eso.

En esta ocasión, las nuevas entregas de 'Mujeres al poder' se emitirá en el prime time de Cuatro y llega después de un 8M atípico sin las manifestaciones que recordamos por la pandemia. ¿Crees que el salto al horario de máxima audiencia de 'Mujeres al poder' ayuda a dar una visibilidad más prolongada a la lucha feminista en la sociedad?

Claro. Fíjate la maravilla que es realizar ese salto al prime time de Cuatro, porque lo puede ver más gente. Lo dije en la rueda de prensa. Este no es un programa para mujeres, sino que es un formato inspirador en las que las protagonistas son mujeres. Todo el mundo se va a emocionar y también aprenderá con las historias.

Este 8M no pudimos salir porque ahora lo más importante es llegar vivos a las vacunas, pero tengo la inmensa suerte de que tengo a Mediaset conmigo y tener un altavoz maravilloso. En esta semana maravillosa en la que ha coincidido todo estoy haciendo mi manifestación ante millones de personas en la tele. ¿Qué mejor lugar?

¿Has podido hablar con Ana Rosa Quintana, presentadora de la primera temporada de 'Mujeres al poder'?

Cuando me ofrecieron presentarlo, me dijo que era un programa que le encanta, pero que era cierto que necesitaba que fuese una persona a conocer las historias para darle mucha más presencia y que ella no podía hacerlo. Le daba pena pero tal y como queríamos hacerlo era incompatible. Además, me aconsejó lo de siempre: que fuese natural porque en la tele la mentira se pilla muy pronto.

Dejando aparte el terreno televisión, después de involucrarte con 'Mujeres al poder', ¿te veremos pronto lanzando un nuevo libro?

En enero y febrero tuve menos asuntos profesionales y tuve una fiebre literaria creativa y el pasado fin de semana acabe la primera versión de la tercera y última parte de la trilogía de Ana Arén. Acabé tras 370 páginas y ahora estoy retocarlo todo para que todo cuadre. Personalmente, es el que más me gusta de los tres. Estoy muy contenta y emocionada con lo que ha salido. Ahora, a releerla con calma, ver lo que tengo que cambiar y, cuando ya lo tenga, se lo enviaré a la editorial.

¿Has acabado el libro en dos meses?

Sí. En realidad, tenía un poco escrito cuando empezó 'Cuatro al día', pero desde entonces no lo volví a tocar. Estas navidades, año y medio después, lo volví a releer y me puse a tope con ella.

Hace unos meses, Mediaset anunció que compró los derechos de 'No soy un monstruo' para adaptarla en la pequeña pantalla. Es cierto que la pandemia lo ha trastocado todo pero, ¿cómo está el proyecto en la actualidad?

El proyecto está muy avanzado ya, lo que pasa es que todo se paró por la pandemia. Al estar con 'Mujeres al poder', no he podido volverlo a poner en marcha, pero me imagino que dentro de poco lo volveremos a mover otra vez.

Volviendo a 'Mujeres al poder', si te dieran la oportunidad de entrevistar a una mujer destacada de toda la historia, ¿a quién elegirías?

A muchas, pero hay una persona que me genera mucha curiosidad. Si yo pudiera preguntarle y ella pudiese contestar sin miedo al cargo, me encantaría entrevistar a la Reina Isabel de Inglaterra. Ha visto a muchos gobiernos desde la Segunda Guerra Mundial, ha conocido a muchos jefes de estado... Ella es historia, pero también ha vivido la historia. Sería fascinante sentarme y preguntarle tantas cosas que solo sabe ella, pero no va a querer porque para este tipo de personas la institución es lo primero. Que ella muriese sin dejar por escrito ese legado de lo que ella sabe me parecería un error histórico imperdonable.

Si tuvieras que resumir esta segunda temporada de 'Mujeres al poder' en pocas palabras, ¿cuáles serían?

Son mujeres que no solo te harán emocionarte, reír o llorar, sino que pueden hacer que tu vida sea un poquito mejor.