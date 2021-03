Después de que PSOE y Ciudadanos anunciasen una moción de censura en Murcia, Isabel Díaz Ayuso movía ficha y aprovechaba para convocar elecciones en Madrid, una maniobra que para muchos le puede beneficiar. Paralelamente, PSOE y Ciudadanos presentaban también una moción de censura contra el Gobierno de Castilla y León. Ante este terremoto político, Risto Mejide no se quedaba callado y estalla en directo en 'Todo es mentira'.

El presentador del programa de Cuatro arrancó indignado: "Todo este espectáculo me parece lamentable, me confirma la baja clase de políticos que tenemos". "Unos por convocar las elecciones cuando lo ven en otra comunidad autónoma y ven la oportunidad. (...) Y los otros, aprovechar la coyuntura y presentar dos mociones de censura", dijo en relación a los movimientos de los líderes de los partidos en Madrid.

"Recordamos que el día 7 de febrero, la misma presidenta que hoy disuelve la asamblea y convoca elecciones, decía que convocar elecciones es una irresponsabilidad", afirmó el presentador, recordando las palabras de Ayuso.

"A mí este espectáculo me da vergüenza... ¡Me da vergüenza! Me da vergüenza porque los ciudadanos están pendientes de otras cosas mucho más importantes en estos momentos: están pendientes de los ERTE que no se cobran, de los hospitales, de las UCI, están pendiente de un virus que, por cierto, sigue ahí... Eso es lo que le importa a la gente. Todo esto es un baile de sillones vergonzoso lo mires por el lado que lo mires, ¡es vergonzoso!", añadió.