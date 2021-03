La alicantina Dakota Tárraga vuelve a la palestra tras su entrevista en el programa 'La Nova Normalitat' de la cadena TeveCat. La joven de Alicante, que participó en 'Supervivientes 2019', ha protagonizado unas polémicas declaraciones que ha matizado en su cuenta de Instagram después de que se viralizasen en Twitter.

La ahora influencer es una de las participantes más recordadas de 'Hermano Mayor' y gracias a ello adquirió una popularidad que le llevó a concursar en espacios como 'Cámbiame' y 'Supervivientes'. Es por ello que, durante su intervención en el magacín de la cadena catalana, fue preguntada por su intervención en el programa presentado por Pedro García Aguado y no dejó indiferente a nadie con sus afirmaciones.

En concreto, uno de los colaboradores, Arnau Vila, le preguntó a Dakota Tárraga si lo que se veía en el programa de Cuatro se lo hacía a sus padres a diario. Es entonces cuando la joven señala lo siguiente: "Vamos a ver, control. A mí, cuando llego a 'Hermano Mayor', mi problema era el consumo. Entonces me dieron de consumir para ver cómo era mi actitud verdadera, porque ese era mi problema". "O sea, te drogaban en el programa", respondía el colaborador dando a entender que el consumo se refería a estupefacientes.

-Dakota: “Los del programa Hermano Mayor me hacían consumir para ver mi actitud”



Es entonces cuando, ante la situación, interviene el presentador Miquel Valls para evitar que la alicantina siguiera hablando sobre ese tema. "Vamos a bajar un poquito el tono de la vida. Me parece muy bien que se puedan hacer todas las preguntas, pero a mí me gusta más la Dakota cachonda, la Dakota divertida", señaló el conductor de 'La Nova Normalitat'.

Visto el revuelo formado al viralizarse las declaraciones en Twitter, la joven ha querido aclarar el malentendido a través de su perfil de Instagram: "Quiero que quede claro que en 'Hermano Mayor' los dos primeros días me pagaron la bebida, consumo no quiere decir éxtasis y demás. Mi problema era el alcohol y me lo pagaron para ver mi actitud, por lo que no hay que malinterpretar las cosas. Así que, durante los dos primeros días, vieron mi reacción ante el alcohol y lo que suponía. Otros tenían problemas de obesidad y les pagaban la comida, ya está"

Por último, la ex superviviente ha querido agradecer el trabajo de Pedro García Aguado: "Mi problema era el alcohol y gracias al equipo maravilloso de 'Hermano Mayor' me ha hecho ver las cosas de otra manera. Quería agradecerlo especialmente a Sonia y, por supuesto, a mi Pedro"